Nuoto, Trials tedeschi: Koch vince a rana, Graf veloce a dorso, Kusch domina i 100 farfalla - 2016 - Source: Gregory Shamus/Getty Images North America

A Berlino, si chiudono i trials tedeschi. L'ultima giornata in vasca regala squilli di livello mondiale e riporta la Germania a un piano di prim'ordine. Marco Koch è un fuoriclasse della rana, personalità di spicco da diversi anni. In casa, risponde al russo Chupkov, velocissimo a Canet. Koch non raggiunge i picchi del rivale, ma domina comunque i 200 in 2'08"69, tempo che colloca il teutonico in settima piazza nelle liste di stagione.

Di riguardo, anche la prestazione di Lisa Graf. Abbatte il record nazionale della Mensing, vincendo i 200 dorso in 2'07"63. Quinta nel 2017, non distante dalla dominatrice dello stile e della distanza, l'australiana Seebohm. Marius Kusch si toglie invece una bella soddisfazione nei 100 farfalla. 51"83, stacca la concorrenza tedesca e si infila all'ottavo posto nella graduatoria mondiale, dove a guidare è il sudafricano Le Clos, in ombra, però, nella terza tappa del Mare Nostrum.

Nina Kost vince i 50 stile - 25"21, 4 centesimi di margine sulla Dietterle - la Schmidtke si impone nei 100 farfalla donne - 58"02 - anticipando la Hentke, straordinaria qui a Berlino sui 200 (primo crono 2017). 800 alla Kohler - 8'29"97 - Zellmann - 1'47"14 - è primo nei 200 stile, sul podio Rapp e Heintz.