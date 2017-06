Google Plus

Pallanuoto - World League, Superfinal: il Settebello travolge il Kazakistan, oggi quarti con l'Australia - Getty images

Il Settebello chiude con una vittoria - ampia nelle proporzioni - il girone A. Seconda piazza per gli azzurri, alle spalle dell'imbattibile Serbia. Il successo sul Kazakistan vale i quarti con l'Australia. Partita mai in discussione, l'Italia vola sul 3-0 al primo intervallo e nei successivi 8 minuti archivia la pratica. Campagna ruota gli effettivi ed ottiene importanti risposte. 14-6 il finale.

24 secondi, Bodegas sfrutta la prima superiorità numerica e porta la nostra nazionale in vantaggio. La seconda stoccata di Mirarchi mette all'angolo il Kazakistan, annullato dalla perfetta retroguardia tricolore. Quando siamo al tramonto del primo parziale, arriva la staffilata di Di Fulvio, 3-0. Al rientro in acqua, il Settebello mette in ghiaccio il match, Renzuto si iscrive alla partita, Bodegas conferma la sua efficacia. Ukumanov prova a fermare l'emorragia, ma il mancino di Gallo è letale. 6-1 e pausa lunga.

Il terzo tempo è un festival azzurro. Il Settebello bussa cinque volte, con Mirarchi, Nora e un Renzuto spettacolare. Tripletta in una manciata di minuti, 10-1 e Kazakistan ammutolito. Il margine tranquillizza il gruppo italiano, i nostri avversari escono dal guscio. Pilipenko e Medvedev riducono il gap, ma l'illusione svanisce quando è Figlioli ad aprire l'ultimo quarto. L'Italia esulta ancora con Mirarchi e Di Fulvio, il finale è del Kazakistan. 14-6, ora l'Australia, un'altra storia.

Fase preliminare a gironi

1 giornata - 20 giugno

B CRO-JPN 13-5 (4-2, 3-0, 1-2, 5-1)

A SRB-KAZ 15-7 (3-0, 6-4, 3-2, 3-1)

A USA-ITA 7-9 dtr (5-5 risultato regolamentari 1-0, 2-0, 2-3, 0-2)

B AUS-RUS 5-11 (2-2, 1-2, 1-4, 1-3)

2 giornata - 21 giugno

A USA-KAZ 14-10 (3-0, 4-3, 4-2, 3-5)

A SRB-ITA 13-7 (2-1, 3-2, 4-3, 4-1)

B AUS-JPN 9-8 (2-3, 2-0, 2-3, 3-2)

B CRO-RUS 12-7 (3-1, 2-2, 5-1, 2-3)

3 giornata - 22 giugno

B CRO-AUS 8-3 (3-0, 0-1, 3-0, 2-2)

A SRB-USA 15-8 (4-3, 6-1, 2-1, 3-3)

A KAZ-ITA 6-14 (0-3, 1-3, 2-5, 3-3)

B JPN-RUS 5-12



Quarti di finale - 23 giugno

15.00 13 2A ITA-3B AUS

16.20 15 1A SRB-4B JPN

17.40 16 4A KAZ-1B CRO

19.00 14 3A USA-2B RUS