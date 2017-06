Trofeo Settecolli, Pellegrini e Quadarella regine. Secondi posti per Detti e Martinenghi

Federica Pellegrini.

Non sbaglia Federica Pellegrini al Trofeo Settecolli 2017 di Roma. La Divina, nella sua gara, i 200 metri stile libero, stampa un 1:56.16 che le vale la vittoria, davanti alla svedese Coleman e all'olandese Hemskeerk. Secondi posti invece per Gabriele Detti nei 400 s.l. (alle spalle del coreano Park), per Martina Carraro nei 100 rana (dietro Siobhane Marie O'Connor), per Niccolò Martinenghi nei 100 rana maschili (domina Adam Peaty) e per Piero Codia nei 50 farfalla (terzo Rivolta, primo Chad Le Clos). Chiusura con il botto nei 1.500 stile libero femminili, con Simona Quadarella che spazza via la concorrenza e vince con il tempo di 16:03.55.

Il programma si apre con i 50 dorso femminili e maschili. Tra le donne, impressiona l'australiana Barratt, mentre tra gli uomini dominio ungherese con Bohus e Balog. Buon terzo posto per l'azzurro Milli.

Finale 50 dorso F. 1. Barratt (AUS) 27.57. 2. Medeiros (BRA) 27.82. 3. Baumrtova (CZE) 27.89. 4. Davies (GBR) 28.04. 5. De Waard (NED) 28.21. 6. Toussaint (NED) 28.32. 7. Van Vliet (NED) 28.53. 8. Scalia (ITA) DNS

Finale 50 dorso M. 1. Bohus (HUN) 25.04. 2. Balog (HUN) 25.12. 3. Milli (ITA) 25.21. 4. Ryan (IRL) 25.28. 5. Bonacchi (ITA) 25.29. 6. Walker-Hebborn (GBR) 25.62. 7. Di Tora (ITA) 25.96. 8. Pizzamiglio (ITA) 26.05.

Nei 400 s.l. domina l'ungherese Boglarka Kapas (solo settima Martina De Memme). Al maschile Gabriele Detti è beffato dal coreano Park, mentre l'australiano Mack Horton chiude terzo.

Finale 400 s.l. F. 1. Kapas (HUN) 4:06.05. 2. Harvey (CAN) 4:09.78. 3. Ashwood (AUS) 4:10.85. 4. Melverton (AUS) 4:10.98. 5. Miley (GBR) 4:11.29. 6. Wilson (AUS) 4:13.53. 7. De Memme (ITA) 4:16.03. 8. Hibbott (GBR) 4:16.55.

Finale 400 s.l. M. 1. Park (KOR) 3:44.54. 2. Detti (ITA) 3:45.88. 3. Horton (AUS) 3:47.58. 4. Romanchuk (UKR) 3:48.48. 5. Micka (CZE) 3:49.13. 6. McLoughin (AUS) 3:50.88. 7. Guy (GBR) 3:52.20. 8. Milne (GBR) 3:52.48.

Squillo di Martina Carraro nei 100 rana, alle spalle della britannica O'Connor, mentre tra gli uomini il britannico Adam Peaty fa il vuoto, seguito dal giovane azzurro Niccolò Martinenghi.

Finale 100 rana F. 1. O'Connor (GBR) 1:07.35. 2. Carraro (ITA) 1:07.74. 3. Vasey (GBR) 1:07.76. 4. Pedersen (DEN) 1:07.86. 5. Scarcella (ITA) 1:08.06. 6. Moravcikova (CZE) 1:08.31. 7. Angiolini (ITA) 1:09.21. 8. Aitchison (GBR) 1:09.65.

Finale 100 rana M. 1. Peaty (GBR) 58.72. 2. Martinenghi (ITA) 59.31. 3. Titenis 59.69 (LTU). 4. Li (CHN) 1:00.43. 5. Antonelli (ITA) 1:00.56. 6. Scozzoli (ITA) 1:00.70. 7. Kamminga (NED) 1:00.72. 8. Toniato (ITA) 1:01.67.

Nella gara sprint a farfalla l'olandese Ranomi Kromowidjojo fulmina l'australiana Barratt, al maschile Chad Le Clos fa la voce grossa: alle sue spalle Piero Codia e Matteo Rivolta.

Finale 50 farfalla F. 1. Kromowidjojo (NED) 25.59. 2. Barratt (AUS) 25.91. 3. De Waard (NED) 26.11. 4. Molnar (HUN) 26.15. 5. Beckmann (DEN) 26.26. 6. Blume (DEN) 26.48. 7. Wattel (FRA) 26.50. 8. Kelly (GBR) 26.69.

Finale 50 farfalla M. 1. Le Clos (RSA) 51.65. 2. Codia (ITA) 51.93. 3. Rivolta (ITA) 52.30. 4. Verlinden (NED) 52.37. 6. Pulai (HUN) 52.60. 7. Geni (ITA) 53.11. 8. Seto (JPN) 53.14.

Federica Pellegrini conduce la solita gara di intelligenza e controllo nei 200 s.l., facendo segnare un interessante 1:56.16, precedendo la svedese Michelle Coleman e l'olandese Femke Heemskerk. Lontane tutte le altre, a partire dalla francese Charlotte Bonnet. Si rivede anche Alice Mizzau, sesta.

Finale 200 s.l. F. 1. (ITA) Pellegrini 1:56.16. 2. Coleman (SWE) 1:56.49. 3. Heemskerk (NED) 1:56.51. 4. Bonnet (FRA) 1:58.13. 5. Lyrio (BRA) 1:58.60. 6. Mizzau (ITA) 1:58.61. 7. Ugolkova (SUI) 1:59.12. 8. Jakabos (HUN) 1:59.33.

Nella velocità pura maschile, il brasiliano Bruno Fratus brucia il britannico Ben Proud, mentre sono solo terzi e quarti gli australiani Cameron McEvoy e James Magnussen.

Finale 50 s.l. M. 1. Fratus (BRA) 21.86. 2. Proud (GBR) 21.95. 3. McEvoy (AUS) 21.96. 4. Magnussen (AUS) 21.98. 5. Cielo (BRA) 22.20. 6. Govorov (UKR) 22.21. 7. Shevtsov (UKR) 22.31. 8. Lobanovzskij (HUN) 22.36.

Finale 1.500 s.l. F. 1. Quadarella (ITA) 16:03.55. 2. Kapas (HUN) 16:16.79. 3. Melverton (AUS) 16:23.64. 4. Robinson (AUS) 16:28.51. 5. Caramignoli (ITA) 16:44.72. 6. Pozzobon (ITA) 16:48.68. 7. Ponselè (ITA) 16:51.09. 8. Elhenicka (CZE) 16:53.13