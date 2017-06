Pallanuoto - World League, Superfinal: il Settebello domina l'Australia, oggi semifinale con la Croazia

Foto: FIN

Il Settebello si conferma ad alto livello e, dopo un girone chiuso al secondo posto, alle spalle della travolgente Serbia, archivia la pratica Australia nei primi due tempi. Gli azzurri segnano con continuità - 13 le reti al termine - e sviluppano una convincente trama offensiva. Il successo vale la semifinale e consente di valutare la crescita contro una potenza della pallanuoto mondiale come la Croazia.

A sbloccare la partita è l'Australia, Younger buca Del Lungo e di fatto sveglia il Settebello. Tra il terzo e il quinto minuto, Figlioli si carica sulle spalle la squadra e, per la prima volta nella competizione, si mette in prima persona al comando. Due reti, con il mancino di Gallo a fissare il doppio vantaggio azzurro. 3-1 al mini-intervallo, viatico del successivo allungo. Non si ferma, infatti, la nostra nazionale. Bodegas mette prestanza fisica e cinismo, l'Australia prova a replicare. Nelle battute d'avvio del secondo quarto, doppio botta e risposta, poi esce, perentoria, l'Italia. Figlioli, centro n.4, e Nora mandano alla pausa lunga il Settebello sul più quattro.

Lo spartito non cambia, Campagna chiede ai suoi di non abbassare la guardia, Aicardi risponde col primo centro del match. Il gol di Younger è semplice illusione, arriva la scarica terrificante degli azzurri. Renzuto, in superiorità, punisce ancora i nostri avversari, Di Fulvio e Bodegas completano l'opera. Gli ultimi otto minuti - con l'Italia avanti 11-4 - sono di semplice accademia. Figlioli e Nora rifiniscono il bottino, nel mezzo Kayes, solo per il tabellino.

Campagna: "Stiamo crescendo con continuità sul piano del gioco; stanno migliorando i meccanismi difensivi e anche davanti gestiamo la palla con tranquillità e cerchiamo la soluzione. E' chiaro che ancora alcuni giocatori faticano a trovare delle soluzioni molto valide, però sono convinto che questa è una buona base di partenza. Adesso abbiamo due partite toste, una bella semifinale e poi vediamo che tipo di finale, dove in 48 ore ci saranno ulteriori occasioni di crescita" (fonte dichiarazioni FIN)

Quarti di finale - 23 giugno

13 2A ITA-3B AUS 13-5 (3-1, 4-2, 4-1, 2-1)

15 1A SRB-4B JPN 19-10 (4-1, 6-0, 4-3, 5-6)

16 4A KAZ-1B CRO 3-19 (0-6, 2-3, 0-6, 1-4)

14 3A USA-2B RUS 8-6

Semifinali - 24 giugno

15.00 P13 AUS-P16 KAZ

16.20 P14 RUS-P15 JPN

17.40 V13 ITA-V16 CRO

19.00 V14 USA-V15 SRB