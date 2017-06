Nuoto, Settecolli 2017 - I risultati della seconda giornata: domina Paltrinieri, vola Peaty, sorride la Kromowidjojo - Source: Paolo Bruno/Getty Images Europe

Gregorio Paltrinieri può ritenersi soddisfatto. Il campione olimpico esce dalla vasca capitolina con un pieno di certezze. Nei 1500 è corsa solitaria, non c'è Gabriele Detti, la lotta di Paltrinieri è quindi con il cronometro. In piena fase di carico, a un mese dal mondiale londinese, riesce ad esprimersi su alte frequenze, demolendo la barriera, ancora nobile, dei 15 minuti. Paltrinieri chiude in 14'49"06, record della manifestazione. Secondo è Micka, continua a non convincere Horton, quarto.

Mezzofondo, questa volta al femminile. Rivincita della Kapas. L'ungherese - dopo la batosta rimediata nei 1500 - sgretola la resistenza di Simona Quadarella e si impone con margine. Kapas 8'23"71, Quadarella 8'29"53.

Secondo viaggio sul podio per Nicolò Martinenghi. Il fenomeno azzurro si accontenta della terza piazza nei 50 rana, accarezza i 27 netti e archivia la prova in 27"03, precedendo i connazionali Toniato e Scozzoli. Davanti a Nicolò, Gomes - 26"95 - e soprattutto Peaty - clamoroso 26"61. Tra le donne, duello britannico, la Vasey - 30"73 - brucia la Clark. Scarcella terza, Carraro quarta.

Federica Pellegrini non rientra nella lotta per il successo nei 100 stile, ma si dice comunque soddisfatta. 54"58, sesta piazza. Si impone, da pronostico, Ranomi Kromowidjojo. Ottimo 53"07, la Sjoestroem è però quasi un secondo più in là. Blume e Coleman ai piedi dell'olandese. Park fa doppietta. Il coreano si prende anche i 200, con crono d'ordinanza. Niente di eccezionale, 1'46"89, basta per respingere gli avversari. Scott è terzo, quinto Di Giorgio, 1'49"13.

Il duello tra Verraszto e Seto è di altissimo profilo. La spunta il campione magiaro in 4'07"47. Mai nessuno su questi ritmi nei 400 misti, al Settecolli. Turrini è quarto, 4'17"76. La Miley - 4'36"28 - è prima al femminile. Toni quinta - 4'42"72 - e migliore delle italiane.

Ilaria Bianchi divora le due vasche a farfalla e detta legge in 57"89. Eccellente risposta anche della Di Liddo, seconda in 58"08. Kenderesi respinge Le Clos nei 200 farfalla U - 1'54"33 per l'ungherese. Infine 100 dorso. Affermazioni per Baumrtova - 1'00"21 - e Diener - 54"54, gara equilibrata, terzo Milli in 54"60.