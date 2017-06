Nuoto - Trials USA, il programma della terza giornata - Source: Tom Pennington/Getty Images North America

Giornata di "riposo" per Katie Ledecky. 100, 800, 200, due giorni a tutta, successi e prestazioni, ora può tirare il fiato in attesa delle ultime prove. Siamo a metà percorso e il programma odierno è comunque ricco. Si apre con i 400 misti, dieci batterie al femminile. Galat e Forde nella nona, la favorita Beisel a completare il pacchetto. Al maschile, l'uomo più atteso è Kalisz, già in vasca in avvio di trials. 4'06"75 come crono d'ingresso, appare fuori portata, può provarci Litherland, personaggio di spicco della settima batteria.

100 farfalla D, alto numero di iscritte. Dalla undici, decolla la competizione. La classe 99 Cassidy Baker è sotto la lente d'ingrandimento, Gibson e Kendall nella dodici, la Worrell - parte con margine - nell'ultima. Shields è invece l'attore principe al maschile, ma le insidie, qui, non mancano. Al suo fianco Phillips, prima Stubblefield, Conger e Dressel.

La mattinata va a completarsi con un alcune gare veloci, come sempre sinonimo di spettacolo. Spazio alla rana, infine il dorso.

Il programma completo

400 misti D

400 misti U

100 farfalla D

100 farfalla U

50 rana D

50 rana U

50 dorso D

50 dorso U