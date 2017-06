Nuoto - Europei junior Netanya 2017, 3° giornata: subito Martinenghi, brilla l'Italia

Nuoto - Europei junior Netanya 2017: subito Martinenghi, brilla l'Italia

Nicolò Martinenghi bussa alla porta dell'europeo. Terza giornata di gare, batterie dei 50 rana. Primo crono per il talento azzurro, 27"26, record dei campionati. Il cielo è azzurro, perché Pinzuti è secondo in 28"01, possibile doppietta. Nei 50 dorso D, invece, è Costanza Cocconcelli ad inseguire il podio continentale. Fase eliminatoria, secondo riferimento, 28"66. Davanti a lei, solo Daria Vaskina. Classe 2002 al potere. Quinta Tania Quaglieri, può dire la sua.

Ajna Kesely prenota l'ennesimo successo. Nei 200 stile - lei padrona dei 400 - nuota in batteria 1'59"26, solo la Krivonogova si mantiene nella scia. Sesto tempo per la Mascolo. Nei 200 dorso U, il miglior crono è del ceco Ludvik - 2'00"01 - segue Tretyakov, J.Calloni è al momento ottavo assoluto.

Nei 100 farfalla D, la Egorova - 1'00"03 - regola la coppia svedese Rosvall - Junevik. In chiusura, staffette. La 4x200 maschile vede l'Italia in settima casella, 7'28"88. Russia a guidare la fila, come nella 4x100 mista donne, dove il quartetto azzurro non riesce ad andare oltre la nona piazza.

