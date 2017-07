Nuoto - Trials USA, 5° giornata: le batterie - Source: Tom Pennington/Getty Images North America

Ad Indianapolis, ultima giornata in vasca. Siamo al tramonto dei trials a stelle e strisce. Sei gare in programma, batterie al via tra qualche ora. 200 misti in apertura, 14 prove al femminile. Le tre principali candidate al successo si sfidano a distanza. La Eastin è la figura di spicco nella dodicesima, a seguire Cox e Margalis, unica con tempo d'ingresso sotto al 2'10. Al maschile, dopo il successo nei 400, Chase Kalisz fiuta la doppietta. Si trova nell'undicesima batteria con Bentz. Prenot, Dwyer e Devine poco prima, nella nona Litherland.

I 50 stile libero propongono interessanti scenari. Simone Manuel, frenata dalla Comerford nei 100, guida la tredicesima ed ultima batteria, ai suoi lati Neal e Konopka. La Weitzeil, in ombra nella gara regina, cerca riscatto. Figura nella dodicesima, con Weir e Smoliga. La Goeders, classe 2000, può essere la sorpresa. Velocità, quindi Nathan Adrian. In settima, con Schneider, deve replicare a Jones e Chadwick. Chiude la rassegna l'ottava batteria, con Ervin e Dressel.

Il mezzofondo rifinisce la giornata. Serie lente degli 800 U, ben sei batterie. Infine, 1500 D, quattro prove in mattinata, al pomeriggio si nuota per il titolo.

Il programma

200 misti D

200 misti U

50 stile D

50 stile U

800 U

1500 stile D