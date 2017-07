Budapest 2017 - Italnuoto, iscrizioni e speranze - Source: Adam Pretty/Getty Images South America

Alba mondiale. L'Italia attende il debutto iridato. Per il nuoto in vasca, una settimana in più per rifinire dettagli e propositi, cancellare ansie e paure. Dal 23 al 30 luglio, a Budapest, si lotta per titoli e gloria. 27 unità compongono il contingente azzurro, un gruppo intrigante, non privo di lacune, ma comunque infarcito di talento. Profili d'esperienza a trainare il movimento, Federica Pellegrini sceglie 100 e 200 per ribadire la sua grandezza. Sulle quattro tornate, sfida diretta con la Ledecky, senza la Sjoestroem. Detti e Paltrinieri sono invece i gemelli al maschile, i riferimenti mondiali su 800 e 1500. Per il primo, anche la sfida sui 400, con Sun e Park.

Accanto a leader storici, emergono scintille di futuro. Nicolò Martinenghi, a dispetto dell'età, ha l'incedere sicuro del predestinato. Nella rana, territorio di Adam Peaty, fenomeno britannico, punta a salire sul podio ungherese. I tempi, in costante progresso, aprono orizzonti di speranza. Accanto a Nicolò, Simona Quadarella, specialista di 800 e 1500, carta importante anche per la 4x200. A proposito di 4x200, staffetta salva, con l'integrazione della Mascolo.

Soffriamo nella velocità maschile, Dotto e Vendrame non sembrano, al momento, da corsa. Difficile ipotizzare, almeno a livello individuale, altre medaglie, l'obiettivo è chiaro: progredire a livello personale, sfruttare il palcoscenico per emergere, per porre solide basi su cui costruire l'avvenire. La farfalla di Codia e Carini, il dorso di Restivo, la rana di Pizzini, Carraro e Castiglioni, batte il cuore tricolore.

Iscrizioni gara individuali (45)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre) 100 e 200 farfalla

Piero Codia (Esercito / CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Gabriele Detti (Esercito / Team Lombardia) 200, 400, 800 e 1500 sl

Luca Dotto (Carabinieri / Larus Nuoto) 50 e 100 sl

Filippo Magnini (CC Aniene)

Nicolò Martinenghi (NC Brebbia) 50 e 100 rana

Filippo Megli (FlorentiaNuotoClub) 200 sl

Matteo Milli (Team Lombardia) 50 e 100 dorso

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) 800 e 1500

Luca Pizzini (Carabinieri / Fondazione Bentegodi) 200 rana

Matteo Restivo (FlorentiaNuotoClub) 200 dorso

Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto) 50 e 100 rana

Federico Turrini (Esercito / Nuoto Livorno) 200 e 400 misti

Ivano Vendrame (Esercito / Larus Nuoto) 100 sl

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / Azzurra 91) 100 e 200 farfalla

Giorgia Biondani (Esercito / Leosport)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre / Azzurra 91) 50 e 100 rana

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) 50 e 100 rana

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) 50 e 100 sl, 50 e 100 farfalla

Erika Ferraioli (Esercito / CC Aniene)

Annachiara Mascolo (Hydros Sport)

Alice Mizzau (Fiamme Gialle / Team Veneto) 200 e 400 sl

Margherita Panziera (CC Aniene) 100 e 200 dorso

Federica Pellegrini (CC Aniene) 100 e 200 sl

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli) 200 farfalla e 400 misti

Simona Quadarella (Fiamme Rosse / CC Aniene) 400, 800 e 1500 sl