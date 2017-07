Budapest 2017 - Settebello, propositi importanti - Getty images

Un occhio di riguardo, a Budapest, per la pallanuoto. L'Italia si attende, da Settebello e Setterosa, riscontri importanti, specie dopo il percorso olimpico, confermato da un avvicinamento mondiale convincente. Campagna si affida, per il dopo Tempesti, a Pietro Figlioli, è lui il simbolo, l'icona di questa nazionale. Carisma, esperienza, personalità, qualità fondamentali in una rassegna mondiale. Gruppo completo, con Del Lungo tra i pali e una margherita di qualità da ruotare in acqua.

Il secondo posto in World League, finale alla pari con l'inarrivabile Serbia, annuncia un Settebello da battaglia, il successo nel Sei Nazioni con la Croazia ribadisce il concetto. Si parte per una medaglia, di metallo pregiato.

L'approccio con la competizione è soft, l'Italia affronta lunedì 17 la Francia. Di ben altro tenore la seconda fermata, un classico della pallanuoto continentale, Italia - Ungheria, nell'inferno magiaro. Chiusura con l'Australia, regolata di recente e non certo al livello degli azzurri. Vincere il gruppo B può pilotare direttamente il Settebello ai quarti, in caso di seconda-terza posizione occorre passare dallo sbarramento degli ottavi. Energie da non disperdere, fondamentale mantenere un livello di concentrazione estremo.

SETTEBELLO

Portieri: Marco Del Lungo (AN Brescia) e Goran Volarevic (Pro Recco)

Difensori: Zeno Bertoli (AN Brescia), Niccolò Gitto (Sport Management), Nicholas Presciutti (AN Brescia), Alessandro Velotto (CC Napoli)

Attaccanti: Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Pietro Figlioli (Pro Recco), Alessandro Nora (AN Brescia), Valentino Gallo (Sport Management), Vincenzo Renzuto Iodice (CN Posillipo)

Centroboa: Michael Alexandre Bodegas (Pro Recco), Matteo Aicardi (Pro Recco)

Programma



Girone A: Brasile, Montenegro, Kazakistan, Canada

Girone B: Francia, Australia, Italia, Ungheria

Girone C: Spagna, Serbia, Grecia, Sud Africa

Girone D: Stati Uniti, Giappone, Croazia, Russia



Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi di finale (A-B; C-D)



Prima fase / Alfred Hajos



Lunedì 17 luglio

9.30 Brasile-Kazakistan (A)

10.50 Montenegro-Canada (A)

12.10 Francia-Italia (B)

13.30 Spagna-Grecia (C)

17.30 Serbia-Sud Africa (C)

18.50 Stati Uniti-Croazia (D)

20.10 Australia-Ungheria (B)

21.30 Giappone-Russia (D)

Mercoledì 19 luglio

9.30 Francia-Australia (B)

10.50 Sud Africa-Grecia (C)

12.10 Spagna-Serbia (C)

13.30 Russia-Croazia (D)

17.30 Stati Uniti-Giappone (D)

18.50 Canada-Kazakistan (A)

20.10 Ungheria-Italia (B)

21.30 Brasile-Montenegro (A)



Venerdì 21 luglio

9.30 Spagna-Sud Africa (C)

10.50 Serbia-Grecia (C)

12.10 Stati Uniti-Russia (D)

13.30 Giappone-Croazia (D)

17.30 Brasile-Canada (A)

18.50 Montenegro-Kazakistan (A)

20.10 Francia-Ungheria (B)

21.30 Australia-Italia (B)



Seconda fase / Alfred Hajos



Domenica 23 luglio

Semifinali per il 15° posto

10.30 A4 - B4 (25)

12.00 C4 - D4 (26)

Ottavi di finale

13.30 A2 - B3 (27)

15.00 A3 - B2 (28)

20.30 C2 - D3 (29)

22.00 C3 - D2 (30)



Martedì 25 luglio

Finale per il 15° posto

9.30 P25-P6

Finale per il 13° posto

10.50 V25-V26

Semifinali per il 9° posto

12.10 P27-P29 (33)

13.30 P28-P30 (34)

Quarti di finale

14.50 1A-V29 (35)

16.10 1B-V30 (36)

20.30 1C-V27 (37)

22.00 1D-V28 (38)



Giovedì 27 luglio

Finale 11° posto

10.30 P33-P34

Finale 9° posto

12.00 V33-V34

Semifinali per il 5° posto

13.30 P35-P36 (41)

15.00 P37-P38 (42)

Semifinali

20.30 V35-V36 (43)

22.00 V37-V38 (44)



Sabato 29 luglio

Finale 7° posto

12.00 P41-P42

Finale 5° posto

13.30 V41-V42

Finale per il bronzo

15.00 P43-P44

Finale per l'oro

20.30 V43-V44