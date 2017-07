Budapest 2017, il programma della prima settimana

Prenderà il via venerdì 14 luglio, per concludersi poi domenica 30, la diciassettesima edizione dei Mondiali di nuoto, in programma a Budapest. Se il nuoto in corsia catalizzerà l’attenzione degli appassionati solo a partire dalla seconda settimana, i primi sette giorni della rassegna iridata saranno contrassegnati dallo svolgimento delle gare delle altre discipline. Dai tuffi al nuoto di fondo, dalla pallanuoto al nuoto sincronizzato. Vediamo insieme il calendario completo della manifestazione per ciò che concerne la prima settimana.

TUFFI (Duna Arena)

Venerdì 14 luglio. Ore 11. Eliminatorie trampolino da un metro (M). Ore 16. Eliminatorie trampolino da un metro (F).

Sabato 15 luglio. Ore 10. Eliminatorie sincro trampolino da tre metri (M). Ore 13. Finale sincro piattaforma da dieci metri (Mista). Ore 16. Finale trampolino da un metro (F). Ore 18.30. Finale sincro trampolino da tre metri (M).

Domenica 16 luglio. Ore 10. Eliminatorie sincro piattaforma da dieci metri (F). Ore 15.45. Finale trampolino da un metro (M). Ore 18.30. Finale sincro piattaforma da dieci metri (F).

Lunedì 17 luglio. Ore 10. Eliminatorie sincro trampolino da tre metri (F). Ore 13. Eliminatorie sincro piattaforma da dieci metri (M). Ore 16. Finale sincro trampolino da tre metri (F). Ore 18.30. Finale sincro piattaforma da dieci metri (M).

Martedì 18 luglio. Ore 10. Eliminatorie piattaforma da dieci metri (F). Ore 15.30. Semifinale piattaforma da dieci metri (F). Ore 18.30. Finale Team Event 3/10 metri.

Mercoledì 19 luglio. Ore 10. Eliminatorie trampolino da tre metri (M). Ore 15.30. Semifinale trampolino da tre metri (M). Ore 18.30. Finale piattaforma da dieci metri (F).

Giovedì 20 luglio. Ore 10. Eliminatorie trampolino da tre metri (F). Ore 15.30. Semifinale trampolino da tre metri (F). Ore 18.30. Finale trampolino da tre metri (M).

Venerdì 21 luglio. Ore 10. Eliminatorie piattaforma da dieci metri (M). Ore 15.30. Semifinale piattaforma da dieci metri (M). Ore 18.30. Finale trampolino da tre metri (F).

Sabato 22 luglio. Ore 14. Finale sincro trampolino da tre metri (Mista). Ore 17. Finale piattaforma da dieci metri (M). et Lake

NUOTO SINCRONIZZATO (City Park/Varosliget Lake)

Venerdì 14 luglio. Ore 11. Eliminatorie solo tecnico. Ore 16. Eliminatorie duo tecnico.

Sabato 15 luglio. Ore 11. Finale solo tecnico. Ore 19. Eliminatorie duo misto tecnico.

Domenica 16 luglio. Ore 11. Finale duo tecnico. Ore 19. Eliminatorie tecnico a squadre.

Lunedì 17 luglio. Ore 11. Finale duo misto tecnico. Ore 19. Eliminatorie solo libero.

Martedì 18 luglio. Ore 11. Finale team tecnico. Ore 19. Eliminatorie duo libero.

Mercoledì 19 luglio. Ore 11. Finale solo libero. Ore 19. Eliminatorie libero a squadre.

Giovedì 20 luglio. Ore 11. Finale due libero. Ore 19. Eliminatorie libero combinato.

Venerdì 21 luglio. Ore 11. Finale libero a squadre. Ore 19. Eliminatorie duo misto libero.

Sabato 22 luglio. Ore 11. Finale libero combinato. Ore 19. Finale duo misto libero.

PALLANUOTO (Hajos Alfred Complex, Margaret Island)

Domenica 16 luglio. Torneo femminile Ore 9.30 Girone A: Italia-Canada. Ore 10.50. Girone A : Brasile-Cina. Ore 12.10. Girone B: Nuova Zelanda-Spagna. Ore 13.30. Girone B. Sudafrica-USA. Ore 17.30. Girone C: Olanda-Francia. Ore 18.50. Girone D: Australia-Kazakhstan. Ore 20.10. Girone C: Giappone-Ungheria. Ore 21.30. Girone D: Russia-Grecia.

Lunedì 17 luglio. Torneo maschile: Ore 9.30. Girone A: Brasile-Kazakhstan. Ore 10.50. Girone A: Montenegro-Canada. Ore 12.10. Girone B: Francia-Italia. Ore 13.30. Girone C: Spagna-Grecia. Ore 17.30. Girone C: Serbia-Sudafrica. Ore 18.50. Girone D: USA-Croazia. Ore 20.10. Girone B: Australia-Ungheria. Ore 21.30. Girone D: Giappone-Russia.

Martedì 18 luglio. Torneo femminile. Ore 9.30. Girone B: USA-Spagna. Ore 10.50. Girone B: Nuova Zelanda-Sudafrica. Ore 12.10. Girone C: Giappone-Olanda. Ore 13.30. Girone D: Grecia-Kakakhstan. Ore 17.30. Girone D: Australia-Russia. Ore 18.50. Girone A: Cina-Canada. Ore 20.10. Girone C: Francia-Ungheria. Ore 21.30. Girone A: Italia-Brasile.

Mercoledì 19 luglio. Torneo maschile. Ore 9.30. Girone B: Francia-Australia. Ore 10.50. Girone C: Sudafrica-Grecia. Ore 12.10. Girone C: Spagna-Serbia. Ore 13.30. Girone D: Croazia-Russia. Ore 17.30. Girone D: USA-Giappone. Ore 18.50. Girone A: Canada-Kazakhstan. Ore 20.10. Girone B: Ungheria-Italia. Ore 21.30. Girone A: Brasile-Montenegro.

Giovedì 20 luglio. Torneo femminile Ore 9.30. Girone C: Giappone-Francia. Ore 10.50. Girone D: Australia-Grecia. Ore 12.10. Girone D: Russia-Kazakhstan. Ore 13.30. Girone A: Italia-Cina. Ore 17.30. Girone A: Brasile-Canada. Ore 18.50. Girone B. Nuova Zelanda-USA. Ore 20.10. Girone C: Olanda-Ungheria. Ore 21.30. Girone B: Sudafrica-Spagna.

Venerdì 21 luglio. Torneo maschile. Ore 9.30. Girone C: Spagna-Sudafrica. Ore 10.50. Girone C: Serbia-Grecia. Ore 12.10. Girone D: USA-Russia. Ore 13.30. Girone D: Giappone-Croazia. Ore 17.30. Girone A: Brasile-Canada. Ore 18.50. Girone A: Montenegro-Kazakhstan. Ore 20.10. Girone B: Francia-Ungheria. Ore 21.30. Girone B: Australia-Italia.

Sabato 22 luglio. Turno eliminatorio femminile. Ore 10.30: A4-B4. Ore 12: C4-D4. Ore 17.30. A2-B3. Ore 19: A3-B2. Ore 20.30: C2-D3. Ore 22. C3-D2.

Domenica 23 luglio. Turno eliminatorio maschile. Ore 10.30: A4-B4. Ore 12: C4-D4. Ore 17.30. A2-B3. Ore 19. A3-B2. Ore 20.30. C2-D3. Ore 22. C3-D2.

Lunedì 24 luglio. Torneo femminile: Dalle 9.30 alle 13.30: Gare per i piazzamenti. Dalle 14.50 alle 22: Quarti di finale.

Martedì 25 luglio. Torneo maschile. Dalle 9.30 alle 13.30: Gare per i piazzamenti. Dalle 14.50 alle 22: Quarti di finale.

Mercoledì 26 luglio. Torneo femminile. Dalle 10.30 alle 15: Gare per i piazzamenti. Dalle 20.30 alle 22: Semifinali.

Giovedì 27 luglio. Torneo maschile. Dalle 10.30 alle 15: Gare per i piazzamenti: Dalle 20.30 alle 22: Semifinali.

Venerdì 28 luglio. Torneo femminile. Dalle 12 alle 15: Gare per i piazzamenti. Ore 20.30 Finale.

Sabato 29 luglio. Torneo maschile. Dalle 12 alle 15: Gare per i piazzamenti. Ore 20.30 Finale.

NUOTO DI FONDO (Lake Balaton)

Sabato 15 luglio. Ore 10. Finale 5 km M.

Domenica 16 luglio. Ore 10. Finale 10 km F.

Martedì 18 luglio. Ore 10. Finale 10 km M.

Mercoledì 19 luglio. Ore 10. Finale 5 km F.

Giovedì 20 luglio. Ore 10. Finale 5 km a squadre.

Venerdì 21 luglio. Ore 8.30. Finale 25 km M. Ore 8.30. Finale 25 km F.