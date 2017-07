Budapest 2017, il programma del nuoto in corsia

Dai 400 ai 1500, come tradizione. A Budapest, sede dei mondiali di nuoto, domenica 23 spazio alle corsie, con i 400, al maschile e al femminile, ad introdurre la competizione. Occhio ai 100 rana, primo tagliando per la promessa Martinenghi, batterie e semifinale. Finale, poi, per le due staffette 4x100. Martedì, prime bracciate, nei 200, per Federica Pellegrini, Detti e Paltrinieri si ritrovano negli 800. Mercoledì, prova regina, 100 uomini, con diversi interrogativi. I 1500, domenica 30 luglio, completano il percorso. Prima gara al pomeriggio. Qui il calendario completo.

Programma del nuoto in corsia (Duna Arena)

Domenica 23 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 400 sl M, 400 s.l. F, 100 rana M, 50 farfalla M, 100 farfalla F, 200 misti F, 4X100 s.l. M, 4X100 s.l. F. Ore 17.30- Finale 400 s.l. M. Finale 400 s.l. F. Semifinale 100 rana M. Semifinale 50 farfalla M. Semifinale 100 farfalla F. Semifinale 100 misti F. Finale 4X100 sl M. Finale 4X100 sl F.

Lunedì 24 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 200 s.l. M, 1.500 s.l. F, 100 dorso M, 100 dorso F, 100 rana F. Ore 17.30: Semifinali 200 s.l. M. Semifinali 100 dorso M. Semifinali 100 dorso F. Finale 100 rana M. Semifinali 100 rana F. Finale 50 farfalla M. Finale 100 delfino F. Finale 200 misti F.

Martedì 25 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 800 s.l. M, 200 s.l. F, 50 rana M, 200 farfalla M. Ore 17.30. Finale 200 s.l. M. Semifinale 200 s.l. F. Finale 1.500 s.l. F. Finale 100 dorso M. Finale 100 dorso F. Semifinali 50 rana M. Finale 100 rana F. Semifinali 200 farfalla M.

Mercoledì 26 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 100 s.l. M, 50 dorso F, 200 farfalla F, 200 misti M, 4X100 mista mista. Ore 17.30. Finale 800 s.l. M. Finale 200 s.l. F. Semifinali 50 dorso F. Finale 50 rana M. Finale 200 farfalla M. Semifinale 200 farfalla F. Semifinali 200 misti M. Finale 4X100 mista mista.

Giovedì 27 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 100 s.l. F, 200 dorso M, 200 rana M, 200 rana F, 4X200 s.l. F. Ore 17.30. Finale 100 s.l. M. Semifinale 100 s.l. F. Semifinali 200 dorso M. Finale 50 dorso F. Semifinali 200 rana M. Semifinali 200 rana F. Finale 200 farfalla F. Finale 200 misti M. Finale 4X200 s.l. F.

Venerdì 28 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 50 s.l. M, 800 s.l. F, 200 dorso F, 100 farfalla M, 50 farfalla F, 4X200 s.l. M. Ore 17.30. Semifinali 50 s.l. M, Finale 100 s.l. F. Finale 200 dorso M. Semifinali 200 dorso F. Finale 200 rana M. Finale 200 rana F. Semifinali 100 farfalla M. Semifinali 50 farfalla F. Finale 4X200 s.l. M.

Sabato 29 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 1.500 s.l. M, 50 s.l. F, 50 dorso M, 50 rana F, 4X100 s.l. mista. Ore 17.30. Finale 50 s.l. M. Semifinali 50 s.l. F, Finale 800 s.l. F. Semifinali 50 dorso M. Finale 200 dorso F. Semifinali 50 rana F. Finale 100 farfalla M. Finale 50 farfalla F. Finale 4X100 s.l. mista.

Domenica 30 luglio. Ore 9.30 (Batterie). 400 misti M, 400 misti F, 4X100 mista M, 4X100 mista F. Ore 17.30. Finale 1.500 s.l. M. Finale 50 s.l. F. Finale 50 dorso M. Finale 50 rana F. Finale 400 misti M. Finale 400 misti F. Finale 4X100 mista M. Finale 4X100 mista F.

Ha collaborato Jonathan Scaffardi