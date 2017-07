Budapest 2017 - Nuoto di fondo, 10km femminile: Bridi di bronzo - Foto: LaPresse

Seconda medaglia, nel nuoto di fondo, per l'Italia. A Budapest, 10km femminile, il Lago Balaton è teatro di una splendida gara. Doppia carta azzurra, a Rachele Bruni, di recente al successo in Coppa, si affianca Arianna Bridi. Proprio quest'ultima strappa il bronzo al tocco, medesimo crono della brasiliana Cunha, con la Bruni quinta e parzialmente delusa. L'oro è per la francese Muller, argento per Samantha Arevalo.

Le azzurre restano al coperto nelle fasi iniziali, qualche chilometro per trovare la giusta bracciata, poi via via risalgono la corrente. La prova entra nel vivo ed Aurelie Muller rompe gli indugi. Si piazza al comando, esce dal gruppo ed impone il passo. La francese non corre alcun rischio, offre la scia, ma al contempo si toglie dalla lotta fisica. Si forma un trenino con Bridi e Bruni in seconda e terza posizione, sorniona la Cunha, esperta brasiliana. Per lungo tempo, non si assiste ad alcuna scossa, le posizioni sono come cristallizzate, in attesa dell'epilogo. La nuotata della Bruni è molto rapida, alta frequenza, ma meno presa rispetto alle apparizioni recenti. Si fa inghiottire dalla Cunha ed inizia un vibrante spalla a spalla. Gli ultimi 300 metri sono di rara intensità. Mentre la Muller cavalca l'onda e vola verso un oro meritato, spunta la Arevalo. Schizza via ed inchioda le azzurre, costrette a lottare per l'ultimo gradino del podio.

La Bruni perde la rotta, scivola indietro, la Bridi, invece, non si arrende. La cuffia gialla della Cunha sembra stagliarsi davanti, ma la reazione tricolore è veemente, giungono insieme alla piastra, all'unisono il tocco. Serve un controllo ulteriore, è bronzo ex aequo.

Rachele è quinta, sesta la Anderson, poi la tedesca Wunram. A completare la top ten, Olasz, Gubecka e Twichell.

Domani giornata di riposo, si riparte martedì con la 10km maschile.

L'ordine d'arrivo

1 MULLER Aurelie [France] FRA 2:00:13.70

2 AREVALO Samantha [Ecuador] ECU 2:00:17.00 03.30

3 BRIDI Arianna [Italy] ITA 2:00:17.20 03.50

3 CUNHA Ana Marcela [Brazil] BRA 2:00:17.20 03.50

5 BRUNI Rachele [Italy] ITA 2:00:21.40 07.70

6 ANDERSON Haley [United States of America] USA 2:00:25.90 12.20

7 WUNRAM Finnia [Germany] GER 2:00:26.10 12.40

8 OLASZ Anna [Hungary] HUN 2:00:28.40 14.70

9 GUBECKA Chelsea [Australia] AUS 2:00:30.00 16.30

10 TWICHELL Ashley [United States of America] USA 2:00:41.30 27.60