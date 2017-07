Google Plus

Budapest 2017 - Nuoto di fondo: 10km maschile a Weertman, settimo Ruffini - Source: Quinn Rooney/Getty Images South America

L'Italia del nuoto di fondo scende dal podio mondiale. Dopo un giorno di riposo, con in tasca l'argento di Sanzullo nella 5km e il bronzo della Bridi nella 10km, la nostra nazionale deve accontentarsi del settimo posto di Simone Ruffini e del decimo di Federico Vanelli nella 10km maschile. Lungo le onde del Lago Balaton, i due azzurri scelgono gara di conserva, mantengono una buona posizione, mostrando di rado la "testa". Chiaro il tentativo di risparmiare energie e forze per il ballo finale. Al dunque, però, il motore italiano si scopre alterno, manca il cambio di passo nei 500 metri che conducono all'arrivo. Ruffini si dice comunque soddisfatto, Vanelli stupito, in negativo.

L'oro è olandese. Ferry Weertman conferma a Budapest il titolo olimpico. Ora è anche campione del mondo, al termine di uno sprint al fulmicotone con Jordan Wilimovsky. Frullano braccia e gambe, una schiuma bianca avvolge i due guerrieri. Un decimo, un'inezia separa il vincitore e il primo dei battuti. Il podio viene completato da Olivier. La Francia si conferma quindi ad altissimo livello, l'iridato della 5km ottiene la seconda medaglia ungherese, a 7 decimi da Weertman.

Si allarga il gap dalla quarta posizione. Burnell, in evidenza nel corso della contesa, chiude a ridosso del podio, precedendo il padrone di casa Rasovszky. Aubry è sesto, Drattcev ottavo, Casey nono.

Il programma domani prevede la 5km femminile, l'Italia si affida a Caramignoli e Gabrielleschi.

Ordine d'arrivo

1 WEERTMAN Ferry [Netherlands] NED 1:51:58.50

2 WILIMOVSKY Jordan [United States of America] USA 1:51:58.60 00.10

3 OLIVIER Marc-Antoine [France] FRA 1:51:59.20 00.70

4 BURNELL Jack [Great Britain] GBR 1:52:00.80 02.30

5 RASOVSZKY Kristof [Hungary] HUN 1:52:01.70 03.20

6 AUBRY David [France] FRA 1:52:01.90 03.40

7 RUFFINI Simone [Italy] ITA 1:52:07.70 09.20

8 DRATTCEV Evgenii [Russian Federation] RUS 1:52:10.10 11.60

9 CASEY Brendan [United States of America] USA 1:52:18.60 20.10

10 VANELLI Federico [Italy] ITA 1:52:21.00 22.50