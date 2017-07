Budapest 2017 - Nuoto di fondo, 5km femminile: oro Twichell, sesta la Gabrielleschi - Source: Gregory Shamus/Getty Images North America

Ashley Twichell conquista, tra le onde del Lago Balaton, l'oro mondiale nella 5km. L'americana precede, con una straordinaria accelerazione nelle fasi conclusive, Aurelie Muller. Resta quindi sul podio iridato la Francia e la Muller conquista la seconda medaglia in questa spedizione ungherese. Dopo l'oro nella dieci - con terza la nostra Bridi - arriva l'argento nella cinque. A completare il podio, Ana Marcela Cunha, bronzo ex aequo con l'azzurra nella doppia distanza. Straordinaria l'interpretazione della brasiliana, pronta a pungere dopo diversi chilometri al coperto. Un rush poderoso per cogliere l'ultimo gradino utile ed accantonare l'olandese Van Rouwendaal. Un decimo tra le due al tocco.

Quinta la seconda americana, Haley Anderson, sesta la prima delle italiane, Giulia Gabrielleschi. Classe '96, mostra grande confidenza con il palcoscenico, mette addirittura la punta avanti, senza alcun timore reverenziale. Manca, a Giulia, un cambio secco al dunque. Paga 19.40 secondi, giunge a un passo dalla quinta piazza, ma pone un mattone deciso per il futuro. Settime, con lo stesso crono, Weber e Melverton, nona la Araozou, decima la Lee.

Martina Caramignoli, alle prese con il nuoto di fondo dopo una vita in vasca, termina in dodicesima posizione, pesante il distacco. 1'41 per lei, alla testa di un plotoncino non in corsa per qualcosa di significativo.

Ordine d'arrivo

1 TWICHELL Ashley [United States of America] USA 59:07.00

2 MULLER Aurelie [France] FRA 59:10.50 03.50

3 CUNHA Ana Marcela [Brazil] BRA 59:11.40 04.40

4 van ROUWENDAAL Sharon [Netherlands] NED 59:11.50 04.50

5 ANDERSON Haley [United States of America] USA 59:26.20 19.20

6 GABBRIELLESCHI Giulia [Italy] ITA 59:26.40 19.40

7 WEBER Michelle [South Africa] RSA 59:27.50 20.50

7 MELVERTON Kiah [Australia] AUS 59:27.50 20.50

9 ARAOUZOU Kalliopi [Greece] GRE 59:28.00 21.00

10 LEE Kareena [Australia] AUS 59:28.90 21.90

11 WUNRAM Finnia [Germany] GER 59:32.10 25.10

12 CARAMIGNOLI Martina Rita [Italy] ITA 1:00:48.30 01:41.30