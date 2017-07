Nuoto in corsia - LIVE Budapest 2017, in diretta le batterie della prima giornata

Benvenuti alla diretta scritta, live ed online, della prima giornata di batterie in quel di Budapest. Si alza il sipario sul nuoto in corsia, otto le gare in programma nella mattinata domenicale, il via alle 9.30.

Tanti i motivi d'interesse per seguire l'alba mondiale. Due azzurri sotto la lente d'ingrandimento. Gabriele Detti si lancia per l'eliminatoria dei 400 stile. Detti si trova nella sesta ed ultima batteria con Park ed Horton. Obiettivo medaglia.

Più giovane di Gabriele Detti è Nicolò Martinenghi, speranza tricolore nella rana. Un'ascesa poderosa, sogni iridati. Martinenghi parte nella settima batteria, in compagnia di Titenis, Van der Burgh e Koseki.

Non solo Italia, Sarah Sjoestroem inizia dai 100 farfalla l'assalto al trono della velocità. Punta, la svedese, a quattro ori individuali, 100 farfalla appunto, 50 farfalla, 50 e 100 stile. Nei 100, è nell'ultima prova, con Lu e Chimrova. La nostra Ilaria Bianchi entra nella rassegna ungherese poco prima, in quarta batteria con la stellina Oleksiak e la McKeown.

Dalla Sjoestroem alla Ledecky, regine per la storia. Se la scandinava assapora l'acqua di Budapest nei 100 farfalla, l'americana apre con i 400, gara in cui da anni non trova alcuna opposizione. Unica sotto i 4 minuti nel 2017, nuota contro la storia, contro i suoi stessi limiti.

Katinka Hosszu è, per ovvi motivi, la protagonista attesa. Nella cornice di casa - dopo una stagione finalizzata all'appuntamento mondiale - lancia l'assalto ai 200 misti. Quarta batteria, con la Ohashi. Nella terza la O'Connor, Margalis e Cox in precedenza.

In chiusura, le due staffette veloci. Al femminile, Italia inserita in un contesto in cui spicca l'Australia, al maschile, invece, USA e Russia a dominare il campo gara degli azzurri.

La sequenza di gare: 100 farfalla F, 400 s.l M, 200 misti F, 50 farfalla M, 400 s.l F, 100 rana M, 4x100 s.l F, 4x100 s.l M