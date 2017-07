Budapest 2017, Bianchi nona nelle batterie dei 100 farfalla. Dominio Sjoestroem

Budapest 2017, Bianchi nona nella batterie dei 100 farfalla. Dominio Sjoestroem - Source: Julian Finney/Getty Images South America

E' la svedese Sarah Sjoestroem a confermarsi principale favorita per la medaglia d'oro nei 100 farfalla, con il tempo di 55.96, in una batteria dominata dalla prima all'ultima bracciata. La Sjoestroem chiude davanti alla statunitense Kelsi Worrell, in 56.44, e all'australiana Emma McKeon, in 56.81. Quarta la giapponese Ikee, in 57.45, mentre l'italiana Ilaria Bianchi fa segnare un buon crono, in 57.98, nono complessivo, con chiusura in leggero affanno.

I risultati:

1. SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 55.96 Q

2. WORRELL Kelsi [United States of America] USA 56.44

3. McKEON Emma [Australia] AUS 56.81

4. IKEE Rikako [Japan]

5. OLEKSIAK Penny [Canada] CAN 57.51

6. ZHANG Yufei [People's Republic of China) CHN 57.54

7. AN Sehyeon [Republic of Korea] KOR 57.83

8. CHIMROVA Svetlana [Russian Federation] RUS 57.85

9. BIANCHI Ilaria [Italy] ITA 57.98

10. SZILAGYI Liliana [Hungary] HUN 58.00

11. GIBSON Sarah [United States of America] USA 58.16

12. SCHMIDTKE Aliena [Germany] GER 58.24

13. BUYS Kimberly [Belgium] BEL 58.45

14. LU Ying [People's Republic of China] CHN 58.51

15. THOMAS Alys Margaret [Great Britain] GBR 58.65

16. THROSSELL Brianna [Australia] AUS 58.66