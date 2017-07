Budapest 2017, Gabriele Detti in finale dei 400 s.l. con il settimo tempo - Source: Adam Pretty/Getty Images South America

Settimo crono di ingresso in finale dei 400 stile libero ai Mondiali di Budapest 2017 per Gabriele Detti, il livornese allenato da Stefano Morini. L'azzurro nuota nella stessa batterie del coreano Park, degli australiani Mack Horton e David McKeon, chiudendo quarto la sua eliminatoria, con il crono di 3:45.72 (Park 3:45.57, McKeon 3:45.56, Horton 3:45.60), sembrando meno brillante rispetto alle attese. Il miglior tempo complessivo è invece, a sorpresa, dell'austriaco Felix Aubock, in 3:44.19, davanti in batteria al cinese Sun Yang (3:44.55 in scioltezza) del britannico James Guy (3:45.64). Male lo statunitense Zane Grothe, solo ottavo in 3:46.14. I risultati delle batterie dei 400 stile libero:

1. AUBOCK Felix [Austria] AUT 3:44.19

2. SUN Yang [People's Republic of China] CHN 3:44.55

3. McKEON David [Australia] AUS 3:45.56

4. PARK Taehwan [Republic of Korea] KOR 3:45:57

5. HORTON Mack [Australia] AUS 3:45.60

6. GUY James [Great Britain] GBR 3:45.64

7. DETTI Gabriele [Italy] ITA 3:45.72 01.53

8. GROTHE Zane [United States of America] USA 3:46.14