Budapest 2017, 200 misti - L'urlo di Katinka Hosszu

Budapest 2017 - L'urlo di Katinka Hosszu - Source: Gregory Shamus/Getty Images North America

Un boato fragoroso accompagna Katinka Hosszu. Quarta ed ultima batteria dei 200 misti, il debutto dell'icona del nuoto ungherese. L'Arena è in festa, ricopre di applausi la divina, incorona Katinka ancor prima della gara. Quattro vasche per ribadire l'obiettivo mondiale, 50 metri, i primi a delfino, per sgretolare la concorrenza, per creare un solco incolmabile. A rana, un'inedita Efimova affianca la Hosszu, è un'illusione che svanisce all'ultima virata, quando la lady di ferro apre il gas, inserisce la gambata e scappa verso un tempo clamoroso. 2'07"49, crono che apre ad un attacco mondiale in semifinale o eventualmente in finale.

La più vicina delle rivali è la canadese Pickrem - 2'10"14 - inserita nella stessa batteria della Hosszu. Lotta per il podio aperta a più soluzioni, con l'americana Cox, nettamente al comando della seconda prova, che si fa preferire alla connazionale Margalis. Segno più anche per Siobhan O'Connor e per la seconda britannica, la Miley. Tra le due, la giapponese Imai.

Tutte sfumano all'orizzonte, è il mondiale della Hosszu, è un'alba impetuosa.

Le sedici qualificate

1 1 HOSSZU Katinka [Hungary] HUN 2:07.49

2 2 PICKREM Sydney [Canada] CAN 2:10.14 02.65

3 1 COX Madisyn [United States of America] USA 2:10.16 02.67

4 1 O'CONNOR Siobhan [Great Britain] GBR 2:10.42 02.93

5 2 IMAI Runa [Japan] JPN 2:11.15 03.66

6 3 MILEY Hannah [Great Britain] GBR 2:11.32 03.83

7 4 KIM Seoyeong [Republic of Korea] KOR 2:11.33 03.84

8 5 OHASHI Yui [Japan] JPN 2:11.44 03.95

9 3 MARGALIS Melanie [United States of America] USA 2:11.47 03.98

10 2 SELTENREICH-HODGSON Erika [Canada] CAN 2:11.67 04.18

11 4 JAKABOS Zsuzsanna [Hungary] HUN 2:12.10 04.61

12 3 UGOLKOVA Maria [Switzerland] SUI 2:12.24 04.75

13 6 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 2:12.41 04.92

14 4 YE Shiwen [People's Republic of China] CHN 2:12.48 04.99

15 5 MARANHAO-MELO Joanna [Brazil] BRA 2:12.60 05.11

16 5 NGAWATI Kotuku [Australia] AUS 2:13.03 05.54