Budapest 2017, azzurri in finale nella 4X100 s.l. Ragazze eliminate

Nella prima giornata dei Mondiali di Budapest 2017, sono agrodolci per i colori italiani le batterie delle due staffette 4X100 stile libero. Avanzano gli uomini, trascinati da Luca Dotto, Ivano Vendrame, Alessandro Miressi e Filippo Magnini, qualificati alla finale di stasera con il quarto tempo complessivo (3:13.26), alle spalle di Brasile, Australia e Stati Uniti. Gran prestazione dei giovani Vendrame e Miressi, che rimediano a una frazione deludente di Dotto, mentre Filippo Magnini chiude alla sua maniera, superato solo dallo statunitense Townley Haas. I risultati:

1. Brasile 3:12.34

2. Australia 3:12.45

3. USA 3:12.90

4. Italia 3:13.26 (Dotto 49.05, Vendrame 47.85, Miressi 47.94, Magnini 48.42).

5. Ungheria 3:13.28

6. Russia 3:13.84

7. Giappone 3:14.82

8. Canada 3:14.88

Non vanno invece oltre il decimo posto le azzurre della 4X100. Nonostante una buona prima frazione di Silvia Di Pietro, l'Italia compromette la qualificazione con Giorgia Biondani ed Erika Ferraioli, mentre non basta il ritorno nel finale di Federica Pellegrini, in un testa a testa appassionante con l'ungherese Jakabos. Di Stati Uniti, Olanda, Australia, Svezia e Canada i migliori cinque tempi complessivi. I risultati, in vista delle finali di stasera:



1 1 [United States of America] USA 3:33.35

2 2 [Netherlands] NED 3:34.26 00.91

3 1 [Australia] AUS 3:35.18 01.83

4 3 [Sweden] SWE 3:35.50 02.15

5 2 [Canada] CAN 3:35.84 02.49

6 3 [People's Republic of China] CHN 3:37.02 03.67

7 4 [Japan] JPN 3:37.46 04.11

8 5 [Denmark] DEN 3:38.29 04.94

9 4 [Hungary] HUN 3:38.90 05.55

10 5 [Italy] ITA 3:39.08 (Di Pietro 54.80, Ferraioli 54.91, Biondani 55.47, Pellegrini 53.90)