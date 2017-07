Nuoto in corsia - LIVE Budapest 2017, in diretta semifinali e finali della prima giornata

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della prima giornata di semifinali e finali per quel che concerne il nuoto in corsia a Budapest 2017.

Questo il ricco programma del pomeriggio. Ore 17.30- Finale 400 s.l. M. Finale 400 s.l. F. Semifinale 100 rana M. Semifinale 50 farfalla M. Semifinale 100 farfalla F. Semifinale 100 misti F. Finale 4X100 sl M. Finale 4X100 sl F.

Una mattinata tra luci ed ombre per l'Italia. Con il segno "+" senza dubbio le prestazioni di Bianchi, Codia, Martinenghi, Scozzoli e della 4x100 maschile. La Bianchi raggiunge la semifinale dei 100 farfalla nuotando sotto i 58 secondi, Codia approda al penultimo atto dei 50 farfalla, mentre Martinenghi è nell'élite della rana. Fuori Scozzoli, ma il suo crono di poco superiore ai 60 secondi è comunque rilevante. Infine, staffetta 4x100 su un livello medio-alto, considerando il 49 di Dotto in apertura a complicare i piani.

Non mancano, però, alcuni interrogativi. Detti si qualifica nei 400, ma appare in difetto rispetto ai principali rivali, in primis Sun, secondo riferimento, ma una sensazione di assoluto controllo. Delude anche la 4x100 femminile. La Di Pietro apre la staffetta con una buona frazione - 54"80 - ma Ferraioli e Biondani perdono il treno giusto e non basta, in quarta, la Pellegrini.

Le stelle più luminose rispondono con forza alla chiamata. La Sjoestroem brilla nei 100 farfalla e "zittisce" la Worrell, la Hosszu, nei misti, esalta il pubblico ungherese, la Ledecky firma il record dei campionati nelle batterie dei 400. Un tenore maschile rifinisce l'opera, è lo straordinario Peaty, 58"21 nei 100 rana.