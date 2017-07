Budapest 2017 - Finale 4X100 s.l. M: Italia squalificata, oro agli USA davanti a Brasile e Ungheria - Source: Mike Ehrmann/Getty Images South America

E' una staffetta azzurra che fa a lungo sognare, la 4X100 stile libero maschile, in finale a Budapest con il quarto tempo d'ingresso. L'Italia viene però squalificata per un cambio irregolare, dopo aver chiuso sesta con il tempo di 3:12.98, frutto di una buona apertura di Luca Dotto, che fa meglio del mattino, e della progressione di Ivano Vendrame e soprattutto di Alessandro Miressi, che nuota spalla a spalla con l'australiano Cameron McEvoy. L'ultima frazione è però fatale a Filippo Magnini, costretto a chiudere sesto contro i califfi della velocità mondiale. L'oro va agli Stati Uniti, che battono il Brasile con il tempo di 3:10.06, grazie al quartetto formato da Caeleb Dressel (super in apertura), Townley Haas, Blake Pieroni e Nathan Adrian. Argento per i sudamericani, in 3:10.34, con Santos, Chierighini, Cielo e Fratus.

Medaglia di bronzo all'Ungheria, in 3:11.59, che fa impazzire la Duna Arena, sorprendendo le più quotate Russia (3:12.59) e Australia (questi ultimi squalificati, esattamente come gli azzurri). I risultati della finale dei 4X100 stile libero maschile dei Mondiali di Budapest 2017:

1 1 [United States of America] USA 3:10.06

2 2 [Brazil] BRA 3:10.34 00.28

3 3 [Hungary] HUN 3:11.99 01.93

4 4 [Russian Federation] RUS 3:12.58 02.52

5 5 [Japan] JPN 3:13.65 03.59

6 6 [Canada] CAN 3:15.25 05.19

[Australia] AUS DSQ

[Italy] ITA DSQ