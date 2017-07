Budapest 2017 - 50 farfalla maschili, le semifinali: duello Dressel - Govorov, eliminato Codia

Source: Tom Pennington/Getty Images North America

Piero Codia manca l'appuntamento con la finale dei 50 farfalla. L'azzurro - sesto nella seconda delle due semifinali - completa la prova in 23"41, decimo crono complessivo, a un decimo esatto dal giovane ucraino Khloptsov. Per quest'ultimo, 23"31, nuovo record mondiale a livello juniores.

La finale di domani si presenta piuttosto incerta, Dressel e Govorov, infatti, partono sulla stessa linea. Un centesimo divide i due all'alba della gara valida per le medaglie. 22"76 per Dressel, il migliore quest'oggi. Leggermente staccato Santos, 22"84, pericoloso comunque per la prima piazza. Quarto riferimento per Proud, secondo alle spalle del citato Dressel nella prima semifinale, 22"92.

L'ultimo sotto 23 è di Schooling. Il nuotatore di Singapore si accoda a Proud. Tempi più alti per Martins, Phillips e, come detto, Khloptsov.

I qualificati per la finale dei 50 farfalla M:

1 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 22.76 0.62

2 1 GOVOROV Andrii [Ukraine] UKR 22.77 00.01 0.64

3 2 SANTOS Nicholas [Brazil] BRA 22.84 00.08 0.61

4 2 PROUD Benjamin [Great Britain] GBR 22.92 00.16 0.65

5 3 SCHOOLING Joseph [Singapore] SGP 22.93 00.17 0.59

6 3 MARTINS Henrique [Brazil] BRA 23.13 00.37 0.61

7 4 PHILLIPS Tim [United States of America] USA 23.25 00.49 0.64

8 4 KHLOPTSOV Andrii [Ukraine] UKR 23.31 00.55 0.62 WJ

9 5 CZERNIAK Konrad [Poland] POL 23.37 00.61 0.67

10 6 CODIA Piero [Italy] ITA 23.41 00.65 0.62