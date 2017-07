LIVE Budapest 2017, nuoto in corsia - In diretta le batterie della 2° giornata

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della seconda giornata di batterie, per quel che concerne il nuoto in corsia, a Budapest 2017. Dopo la prima medaglia italiana - il bronzo di Detti nei 400 - e il primo record del mondo - della Sjoestorem, nei 100 (prima frazione di staffetta) - ci immergiamo nel programma odierno.

Sono solo 5 le prove in agenda questa mattina, con un'apertura dedicata interamente al dorso. 100 al femminile, 6 le batterie. La vasca si accende dalla quarta con Margherita Panziera - unica azzurra - a lottare con le americane Baker e Smoliga. Nella successiva, Hosszu nella morsa di Chen e Fu, infine, nella sesta, Masse e Seebohm.

100 anche al maschile, una batteria in meno. Nella terza, Matteo Milli, corsia 1. A centrovasca, Larkin e il brasiliano Guido. Confronto a distanza tra Xu - nella quarta con Tarasevich e Christou - e Murphy, in quinta. In chiusura, anche l'altro nuotatore a stelle e strisce, l'eterno Grevers, e il nipponico Irie.

Particolare attesa per i 100 rana donne. Primo duello a stretto contatto tra Efimova e King. Si trovano in diverse batterie - l'americana nella cinque, la Efimova nella sei - ma puntano a mettere le cose in chiaro da subito. La Efimova ha al suo fianco la Meilutyte, le due di certo non si amano. Carraro e Castiglioni a sostenere la candidatura dell'Italia, puntano all'ingresso in semifinale.

Sono ben 8 invece le batterie dei 200 stile libero. Torna Sun Yang per la doppietta, dopo il trionfo nei 400. Si trova nell'ultima prova, come ieri corpo a corpo col britannico Guy. Qui anche Scott. In settima, Haas e Le Clos, senza dimenticare Stjepanovic. In sesta, Park e Horton, meno performante però su distanza ridotta.

Infine, 1500 F, Simona Quadarella nella seconda delle tre batterie. Approdo in finale auspicabile, solo la Kapas ha un crono d'ingresso migliore. Poi Katie Ledecky, corsia 4, "scortata" da Mireia Belmonte.