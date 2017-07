Budapest 2017 - 100 dorso maschili: Xu miglior tempo, Milli in semifinale

Budapest 2017 - 100 dorso maschili

Matteo Milli si toglie una soddisfazione importante al mondiale in corso di svolgimento a Budapest. L'azzurro, inserito nella terza batteria dei 100 dorso, la prima di un certo rilievo, chiude in quinta posizione, con un crono da 54"17. Il tempo vale l'accesso alla semifinale del pomeriggio, Milli è infatti undicesimo complessivo al termine.

Il riferimento principale è del cinese Xu, 52"77, mentre la quinta batteria vede il confronto tra i due americani Grevers e Murphy ed a prevalere è il primo in 52"92. Murphy, per molti il favorito, si ferma poco sopra i 53, dietro anche, nella graduatoria generale, al russo Tarasevich.

Avanza il nipponico Irie. Il suo stile, al solito elegante, vale la quinta piazza, 53"54, davanti al greco Christou e al brasiliano Guido. Larkin, primo nella batteria del nostro Milli, è settimo ex aequo con il sudamericano, 53"72, non sembra in corsa per le medaglie.

Ultimo riferimento utile per il pomeriggio, quello del russo Kolesnikov, 54"51.

I sedici qualificati

1 1 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 52.77 0.56

2 1 GREVERS Matt [United States of America] USA 52.92 00.15 0.69

3 2 TARASEVICH Grigory [Russian Federation] RUS 53.18 00.41 0.63

4 2 MURPHY Ryan [United States of America] USA 53.26 00.49 0.56

5 3 IRIE Ryosuke [Japan] JPN 53.54 00.77 0.55

6 3 CHRISTOU Apostolos [Greece] GRE 53.55 00.78 0.61

7 1 GUIDO Guilherme [Brazil] BRA 53.72 00.95 0.58

7 1 LARKIN Mitchell [Australia] AUS 53.72 00.95 0.68

9 3 MAIN Corey [New Zealand] NZL 53.97 01.20 0.58

10 4 LI Guangyuan [People's Republic of China] CHN 54.04 01.27 0.59

11 5 MILLI Matteo [Italy] ITA 54.17 01.40 0.61

12 4 POLEWKA Tomasz [Poland] POL 54.30 01.53 0.60

13 6 RYAN Shane [Ireland] IRL 54.33 01.56 0.58

14 4 TOUMARKIN ZHURAVLEV Yakov Yan [Israel] ISR 54.39 01.62 0.69

15 5 ACEVEDO Javier [Canada] CAN 54.43 01.66 0.57

16 5 KOLESNIKOV Kliment [Russian Federation] RUS 54.51 01.74 0.62