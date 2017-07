Budapest 2017, batterie 100 dorso F: Panziera eliminata, Hosszu impressiona, primo crono per la Masse

Source: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

Subito eliminata l’azzurra Margherita Panziera, nelle batterie dei 100 dorso femminili dei Mondiali di Budapest 2017. L’azzurra fa segnare il tempo di 1:01.03, ventesimo complessivo, mancando così l’accesso alle semifinali. Miglior crono per la canadese Masse, 58"62, piace Katinka Hosszu. La campionessa magiara impressiona per facilità di nuotata, in una batteria cha la vede precedere la cinese Jie Chen e la britannica Kathleen Dawson, appaiate a 59.88. Bene, come detto, la canadese Kylie Masse, in 58.62, davanti all’australiana Eily Seebohm (58.95) e alla connazionale Barratt 59.87. Alto il tempo della britannica Georgia Davies, 1:00.24. Interessante il crono della russa Anastasiia Fesikova, 59.58, meglio di quello della Ustinova (59.90). In tranquillità le due americane Kathleen Baker (59.76) e Olivia Smoliga (59.70), in una gara in cui la Hosszu ha subito alzato la voce, soprattutto per comprendere quali potranno essere le sue vere avversarie nel prosieguo della competizione e dei turni. I risultati delle batterie dei 100 dorso femminili a Budapest 2017:

1 1 MASSE Kylie Jacqueline [Canada] CAN 58.62 0.58

2 1 HOSSZU Katinka [Hungary] HUN 58.80 00.18 0.60

3 2 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 58.95 00.33 0.68

4 1 FESIKOVA Anastasiia [Russian Federation] RUS 59.58 00.96 0.68

5 2 SMOLIGA Olivia [United States of America] USA 59.70 01.08 0.67

6 3 BAKER Kathleen [United States of America] USA 59.76 01.14 0.63

7 3 BARRATT Holly [Australia] AUS 59.87 01.25 0.58

8 2 CHEN Jie [People's Republic of China] CHN 59.88 01.26 0.59

8 2 DAWSON Kathleen [Great Britain] GBR 59.88 01.26 0.54

10 4 USTINOVA Daria K [Russian Federation] RUS 59.90 01.28 0.69

11 4 DAVIES Georgia [Great Britain] GBR 1:00.24 01.62 0.62

12 4 BAUMRTOVA Simona [Czech Republic] CZE 1:00.28 01.66 0.62

13 5 CALDWELL Hilary [Canada] CAN 1:00.37 01.75 0.62

14 5 FU Yuanhui [People's Republic of China] CHN 1:00.52 01.90 0.61

14 6 TOUSSAINT Kira [Netherlands] NED 1:00.52 01.90 0.52

16 5 ZEVINA Daryna [Ukraine] UKR 1:00.59 01.97 0.64