Budapest 2017 – Batterie 100 rana F, avanti la Castiglioni e fuori la Carraro. King meglio di Efimova e Meilutyte

Prosegue la mattinata di batterie ai Mondiali di nuoto di Budapest 2017. Nei 100 rana al femminile, occhi puntati sulle italiane Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Eliminatoria agrodolce per le due azzurre, perché la Castiglioni si qualifica per le semifinali con il quindicesimo tempo (1:07.43), mentre la Carraro è solo ventiduesima, in 1:08.11. Miglior crono complessivo per l’americana Lilly King, in 1:05.20, in una batteria in cui si fanno notare anche l’australiana Taylor McKeown (1:06.61) e la cinese Jinglin Shi (1:06.94). Bene anche la statunitense Katie Meili, in 1:06.39, così come la spagnola Jessica Vall, 1:06.85. Ma è nell’ultima batteria che si accende il duello tra Yulia Efimova e Ruta Meilutyte. La lituana parte fortissimo nei primi cinquanta metri, la russa sembra arrancare, ma la sua vasca di ritorno è strepitosa, e le vale un 1:05.60 che la fa toccare davanti all’avversaria, che chiude invece in 1:05.81. Più lontane, la britannica Siobhan O’Connor (1:07.33), la svedese Jennie Johansson (1:107.35), e la danese Rikke Moller Pedersen (1:07.39). I risultati delle batterie dei 100 rana femminili dei Mondiali di Budapest 2017.

1 1 KING Lilly [United States of America] USA 1:05.20 0.70

2 1 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 1:05.60 00.40 0.72

3 2 MEILUTYTE Ruta [Lithuania] LTU 1:05.81 00.61 0.60

4 1 MEILI Katie [United States of America] USA 1:06.39 01.19 0.66

5 2 McKEOWN Taylor [Australia] AUS 1:06.64 01.44 0.73

6 2 VALL Jessica [Spain] ESP 1:06.85 01.65 0.73

7 3 SHI Jinglin [People's Republic of China] CHN 1:06.94 01.74 0.72

8 3 NICOL Rachel [Canada] CAN 1:07.10 01.90 0.67

9 4 HANSEN Jessica Leigh [Australia] AUS 1:07.12 01.92 0.66

10 3 SUZUKI Satomi [Japan] JPN 1:07.20 02.00 0.62

10 5 VASEY Sarah [Great Britain] GBR 1:07.20 02.00 0.70

12 6 O'CONNOR Siobhan [Great Britain] GBR 1:07.33 02.13 0.70

13 4 JOHANSSON Jennie [Sweden] SWE 1:07.35 02.15 0.77

14 4 PEDERSEN Rikke [Denmark] DEN 1:07.39 02.19 0.69

15 5 CASTIGLIONI Arianna [Italy] ITA 1:07.43 02.23 0.64

15 5 SMITH Kierra [Canada] CAN 1:07.43 02.23 0.78