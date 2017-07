Diretta Nuoto - LIVE Budapest 2017, le semifinali e le finali della seconda giornata

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della seconda giornata di semifinali e finali alla Duna Arena. Dopo una mattinata con sole cinque gare, un pomeriggio piuttosto intenso. Quattro prove con medaglie in palio - 100 rana M, 100 farfalla F, 50 farfalla M, 200 misti F -altrettante semifinali, per un computo complessivo di 8 gare.

Partenza lanciata, due finali in sequenza. Peaty per dominare i 100 rana, con Cordes e Miller a giocarsi l'argento ai lati del britannico. Sidlaukas e Yan le variabili. A seguire, 100 farfalla F. Dopo il mondiale nei 100 stile, prima possibilità di titolo per la Sjoestroem, avanti in eliminatoria e in semifinale. Worrell e McKeon le principali avversarie.

Spazio poi alle semifinali dei 100 dorso M. Nella prima il duo americano Grevers - Murphy, nella seconda il cinese Xu, primo crono in batteria. Matteo Milli, undicesimo stamane, è nella seconda, in corsia sette. Semifinali anche per quel che riguarda i 100 rana F. La Efimova è a centrovasca nella prima, può impensierirla la Miley, la King domina la seconda. Interessante seguire la Meilutyte, dopo un buon approccio con il mondiale ungherese.

Alle 18.17, 50 farfalla M. Non c'è Piero Codia, eliminato nel pomeriggio di ieri, duello sul filo dei centesimi tra Dressel e Govorov. Distanza ridotta, attenzione al possibile inserimento di Santos e Proud.

Nei 100 dorso F, alta tensione. Katinka Hosszu rinuncia alle semifinali per concentrarsi sui 200 misti. La sfida è quindi tra Seebohm - prima semifinale - e Masse - seconda semifinale. Si può avvicinare il primato del mondo.

Seconda fermata anche per i 200 stile libero al maschile. Sun - dominante in mattinata - trova una coppia russa e l'australiano Horton, battuto ieri nei 400. Prima del cinese, in acqua Guy, con l'americano Haas.

A chiudere la giornata, 18.54, i citati 200 misti F. Hosszu all'apparenza senza rivali. Quarta corsia, un occhio alla Pickrem e uno alla Margalis, ma soprattutto fari sul cronometro, può cadere il record.