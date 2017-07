Budapest 2017 - Nuoto, semifinali 100 dorso F: Masse nettamente al comando

Google Plus

Source: Gregory Shamus/Getty Images North America

Non c'è Katinka Hosszu, questa la notizia del pomeriggio. Rinuncia alle semifinali dei 100 dorso - vittoria difficile - per concentrare le sue energie nei 200 misti. Il borsino delle favorite conta così solo due unità. Seebohm e Masse si spartiscono le due semifinali, con l'australiana - nella prima - che nuota un crono simile a quello del mattino. 58"85 per lei. Di altro tenore la prova della canadese Masse. Toglie oltre 4 decimi al suo riferimento e sfiora il mondiale della Spofforth. 58"18, squillo d'oro.

L'americana Baker - 59"03 - inizia ad assimilare la rassegna iridata, può creare grattacapi alla Seebohm. Così come la Smoliga, 4 centesimi dietro alla connazionale. La Fesikova - prima delle due russe - è l'ultima ad avere credenziali da podio, perché dalla ceca Baumrtova i tempi iniziano ad essere piuttosto alti. 59"65, anticipa Ustinova e Dawson.

Le finaliste

1 1 MASSE Kylie Jacqueline [Canada] CAN 58.18 0.57

2 1 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 58.85 00.67 0.72

3 2 BAKER Kathleen [United States of America] USA 59.03 00.85 0.67

4 2 SMOLIGA Olivia [United States of America] USA 59.07 00.89 0.66

5 3 FESIKOVA Anastasiia [Russian Federation] RUS 59.26 01.08 0.71

6 4 BAUMRTOVA Simona [Czech Republic] CZE 59.65 01.47 0.64

7 5 USTINOVA Daria K [Russian Federation] RUS 59.74 01.56 0.60

8 3 DAWSON Kathleen [Great Britain] GBR 59.82 01.64 0.55