Budapest 2017 - Nuoto, semifinali 100 dorso M: Xu in scioltezza, inseguono Murphy e Grevers, eliminato Milli

Source: Koki Nagahama/Getty Images AsiaPac

Nelle semifinali dei 100 dorso maschili dei Mondiali di Budapest 2017, a impressionare è il cinese Xu Jiayu, che domina l’eliminatoria con il tempo di 52.44. Gran prima vasca di Xu, che mantiene le distanze anche nella seconda, salvo concedersi un finale relativamente tranquillo. Secondo, l’americano Ryan Murphy, in 52.95, davanti al connazionale Matt Grevers, più lento di soli due centesimi.

Saranno domani in lotta per il podio anche il giapponese Ryouskue Irie, in 53.02, il russo Grigory Tarasevich, in 53.06. Più pesanti le azioni dell’australiano Mitchell Larkin (53.19) e del brasiliano Guido Guilherme (53.71). Eliminato l’azzurro Matteo Milli: per lui esperienza positiva, chiusa con il tempo di 54.44.

I risultati delle semifinali dei 100 rana maschili a Budapest 2017.

1 1 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 52.44 0.54

2 1 MURPHY Ryan [United States of America] USA 52.95 00.51 0.54

3 2 GREVERS Matt [United States of America] USA 52.97 00.53 0.69

4 2 IRIE Ryosuke [Japan] JPN 53.02 00.58 0.55

5 3 TARASEVICH Grigory [Russian Federation] RUS 53.06 00.62 0.57

6 4 LARKIN Mitchell [Australia] AUS 53.19 00.75 0.62

7 3 GUIDO Guilherme [Brazil] BRA 53.71 01.27 0.56

8 5 MAIN Corey [New Zealand] NZL 53.76 01.32 0.57