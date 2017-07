Budapest 2017, nei 50 farfalla la spunta Proud. Santos e Govorov beffati, Dressel giù dal podio

Google Plus

Source: Matt Roberts/Getty Images AsiaPac

La finale più incerta del pomeriggio di gare alla rassegna iridata di Budapest 2017, i 50 farfalla al maschile, è del britannico Benjamin Proud, che conquista la medaglia d’oro con il tempo di 22.75. Splendida la partenza di Proud, che si conferma gran velocista, resiste al ritorno dello scatenato brasiliano Nicholas Santos, e coglie successo prestigioso nella massima competizione mondiale.

Santos, 22.79, deve accontentarsi dell’argento dopo una rimonta sfiorata ma non completata, mentre il podio è rifinito dall’ucraino Andrii Govorov (22.84) che, un po’ a sorpresa, lascia solo la medaglia di legno allo statunitense Caeleb Dressel (22.89). Cinque centesimi di troppo per l’americano, pesante e macchinoso in partenza.

Quinto Joseph Schooling (22.95), davanti all’altro brasiliano Henrique Martins (23.14), al russo Andrii Khloptsov (23.31) e al britannico Tim Phillips (23.38), che completa una finale aperta – nel computo complessivo dei tempi – da Proud, ora oro iridato in carica.

I risultati della finale dei 50 farfalla maschile dei Mondiali di Budapest 2017.

1 1 PROUD Benjamin [Great Britain] GBR 22.75 0.63

2 2 SANTOS Nicholas [Brazil] BRA 22.79 00.04 0.62

3 3 GOVOROV Andrii [Ukraine] UKR 22.84 00.09 0.62

4 4 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 22.89 00.14 0.64

5 5 SCHOOLING Joseph [Singapore] SGP 22.95 00.20 0.63

6 6 MARTINS Henrique [Brazil] BRA 23.14 00.39 0.59

7 7 KHLOPTSOV Andrii [Ukraine] UKR 23.31 00.56 0.66

8 8 PHILLIPS Tim [United States of America] USA 23.38 00.63 0.66