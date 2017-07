Budapest 2017 - Batterie 50 rana M, Peaty subito record. Ottavo Scozzoli, nono Martinenghi

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Nuovo record del mondo per l’inarrestabile Adam Peaty. Il nuotatore britannico, già medaglia d’oro nei 100 rana, mette subito in chiaro le cose nei 50, con una batteria da urlo, chiusa con il tempo mai registrato di 26.10.

Netta la differenza con gli avversari: il più vicino è il sudafricano Cameron Van Der Burgh, in 26.54, davanti al brasiliano Joao Gomes, in 26.67. Seguono l’americano Kevin Cordes, in 26.83, e il russo Kirill Prigoda, in 26.91. Luci e ombre per i due azzurri impegnati questa mattina. Il giovane Nicolò Martinenghi, 17 anni, paga una partenza e un arrivo non all’altezza, stampando il nono tempo complessivo, in 27.08. Fa meglio di lui il più esperto Fabio Scozzoli, che ritrova buone sensazioni dall’inizio alla fine della gara, chiudendo in 27.04, ottavo totale.

Oggi pomeriggio si replica con le semifinali, ed entrambi gli italiani hanno a loro disposizione l’opportunità di accedere all’ultimo atto di domani. I risultati delle batterie dei 50 rana maschili ai Mondiali di Budapest 2017:

1 1 PEATY Adam [Great Britain] GBR 26.10 0.63 WR

2 1 van der BURGH Cameron [South Africa] RSA 26.54 00.44 0.62

3 2 GOMES JUNIOR Joao [Brazil] BRA 26.67 00.57 0.63

4 1 CORDES Kevin [United States of America] USA 26.83 00.73 0.70

5 2 PRIGODA Kirill [Russian Federation] RUS 26.91 00.81 0.61

6 2 LIMA Felipe [Brazil] BRA 26.93 00.83 0.70

7 3 SHYMANOVICH Ilya [Belarus] BLR 27.01 00.91 0.69

8 3 SCOZZOLI Fabio [Italy] ITA 27.04 00.94 0.64

9 3 MARTINENGHI Nicolo [Italy] ITA 27.08 00.98 0.65

10 4 KOSEKI Yasuhiro [Japan] JPN 27.21 01.11 0.65

11 4 TITENIS Giedrius [Lithuania] LTU 27.24 01.14 0.70

12 5 YAN Zibei [People's Republic of China] CHN 27.25 01.15 0.67

13 4 SILADI Caba [Serbia] SRB 27.27 01.17 0.74

13 5 SKAGIUS Johannes [Sweden] SWE 27.27 01.17 0.68

15 6 MILLER Cody [United States of America] USA 27.31 01.21 0.64