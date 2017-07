LIVE Nuoto - Diretta Budapest 2017, semifinali e finali della terza giornata

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della terza giornata di gare. Alla Duna Arena, dopo le batterie del mattino, è tempo di semifinali e finali. Otto, come ieri, le prove in programma, partenza consueta alle 17.30.

Dopo la naturale qualificazione alla finale degli 800, Sun Yang, alle 17.32, va a caccia del secondo oro nei 200. Corsia 3, al centro anche i britannici Scott e Guy. In sei l'americano Haas, all'esterno Park. Favorito, per distacco, il cinese.

1500 sl F - Circoletto rosso, perché Simona Quadarella ha l'occasione per salire sul podio mondiale. Quarto tempo in eliminatoria, solo Katie Ledecky è inarrivabile. L'azzurra si gioca la medaglia con Belmonte, Hou e Kapas.

Due alfieri di casa Italia anche nei 50 rana M. Siamo qui alle semifinali, vivo il ricordo del mondiale di Peaty. Nella prima prova, Scozzoli in corsia 6, con Van der Burgh, secondo crono stamane, in 4. Nella seconda, Peaty e Gomes a dettare il passo, Martinenghi è in 2.

Senza la Hosszu - rinuncia ieri alla semifinale - spazio all'atto ultimo dei 100 dorso F. Masse a caccia del primato mondiale, Seebohm in leggero vantaggio per l'argento. Occhio alle americane Baker e Smoliga. 100 dorso anche al maschile. Grevers e Murphy per sgambettare Xu.

Live Budapest 2017

18.44, semifinali dei 200 stile libero F. Federica Pellegrini, perfetta in batteria, a caccia della finale mondiale. Ritrova la Hosszu, Coleman pericolosa in 2, la Haughey deve confermarsi. Prima di Federica, Katie Ledecky, con un 1500 nelle braccia. Smith e McKeon per metterle pressione.

Secondo turno anche per i 200 farfalla. Carini - corsia 7, prima semifinale - deve tentare il miracolo. Nuota con i nipponici Seto e Sakai e con il bulgaro Ivanov. Secondo confronto ravvicinato, poi, tra Cseh e Le Clos. Meraviglioso qualche ora fa l'ungherese.

Al tramonto, 100 rana F, Efimova - King. Può cadere il primato, ieri sfiorato dalla russa. La Meilutyte, poco sopra l'1'05 in semifinale, può mischiare le carte. Meili in quarta ruota.

Live Budapest 2017, diretta nuoto terza giornata