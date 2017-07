Budapest 2017 - 100 dorso femminili, Masse oro e record del mondo

Source: Gregory Shamus/Getty Images North America

Kylie Masse regala il secondo primato mondiale alla Duna Arena. Dopo l'assolo di Peaty a rana - WR del mattino ritoccato - arriva lo squillo canadese. 58"10, 2 centesimi meglio del precedente limite. Non un'affermazione agevole per la Masse, perché le rivali annunciate provano a mettere pepe alla gara. La Baker forza il passaggio, ai 50 ha il miglior crono - 28"29 - in uscita di virata, poi, la Seebohm sembra riuscire a mantenere un leggero margine. Il capolavoro della Masse nei 20 metri finali. Il suo dorso resta consistente, spazza l'acqua, tocca e si prende oro e record. 58"58, la Baker brucia la Seebohm ed è argento, bronzo, quindi, per l'australiana.

Con un palmo di naso la seconda americana, Olivia Smoliga, quarta in 58"77. Quinta la prima delle due russe, la Fesikova, seguita dalla connazionale Ustinova. A completare il quadro, Baumrtova e Dawson.

1 1 MASSE Kylie Jacqueline [Canada] CAN 58.10 0.54 WR

2 2 BAKER Kathleen [United States of America] USA 58.58 00.48 0.59

3 3 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 58.59 00.49 0.65

4 4 SMOLIGA Olivia [United States of America] USA 58.77 00.67 0.66

5 5 FESIKOVA Anastasiia [Russian Federation] RUS 58.83 00.73 0.70

6 6 USTINOVA Daria K [Russian Federation] RUS 59.50 01.40 0.66

7 7 BAUMRTOVA Simona [Czech Republic] CZE 59.71 01.61 0.63

8 8 DAWSON Kathleen [Great Britain] GBR 59.90 01.80 0.57