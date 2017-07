Budapest 2017 - 100 rana femminili, oro e record del mondo per la King, solo terza la Efimova

Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Record del mondo sì, ma non di Yuliya Efimova. La finale dei 100 rana femminili si rivela, come da previsione, sensazionale, a tradire è proprio la favorita della vigilia, la russa Efimova, a un centesimo dal precedente primato in semifinale. Yuliya, fin dalle prime bracciate, non sembra incidere come nelle recenti apparizioni ungheresi, lascia strada quindi all'alta frequenza della King che saluta la compagnia e allunga. Spartito che non muta dopo la virata, l'americana mantiene il passo, la Efimova tenta di distendersi, ma non recupera.

Al tocco, oro e record del mondo della King - 1'04"13 - con la russa beffata anche dalla seconda americana, la Meili - 1'05"03. 1'05"05 Efimova. Fuori dal podio Ruta Meilutyte. La lituana indovina il tuffo e spende molto nella vasca d'andata, non ha poi la forza per reggere, 1'05"65.

Vasca spezzata in due, perché dalla Shi, quinta, si sale nettamente a livello cronometrico, ben oltre l'1'06. Sesta la Smith, settima la Vall, la britannica Vasey completa il quadro della finale.

L'ordine d'arrivo

1 1 KING Lilly [United States of America] USA 1:04.13 0.68 WR

2 2 MEILI Katie [United States of America] USA 1:05.03 00.90 0.64

3 3 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 1:05.05 00.92 0.75

4 4 MEILUTYTE Ruta [Lithuania] LTU 1:05.65 01.52 0.59

5 5 SHI Jinglin [People's Republic of China] CHN 1:06.43 02.30 0.73

6 6 SMITH Kierra [Canada] CAN 1:06.90 02.77 0.79

7 7 VALL Jessica [Spain] ESP 1:06.95 02.82 0.71

8 8 VASEY Sarah [Great Britain] GBR 1:07.19 03.06 0.69