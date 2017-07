Budapest 2017 - 50 dorso femminili, le batterie: Fu dominante

Source: Matthias Hangst/Getty Images Europe

Le batterie dei 50 dorso femminili non forniscono particolari novità. La cinese Yuanhui Fu si conferma l'assoluta favorita ed archivia la vasca in 27"21, a 15 centesimi quindi dal primato del mondo. Nell'ultima delle sette batterie, l'asiatica precede piuttosto nettamente Davies e Barratt. Approda alla semifinale anche la Masse, ma il suo crono - superiore al 28"00 - indica una minor incidenza rispetto alla doppia distanza.

Herasimenia e Medeiros - ex aequo nella sesta batteria - possono tentare di ostacolare il cammino della Fu, ma con 27"65 si ritrovano comunque a 4 decimi - poco più - dalla cinese. Seebohm e Baker, a medaglia nei 100, nuotano bene e con un 27 alto certificano il passaggio al turno successivo.

Nell'élite del dorso anche Wang e Stevens, protagoniste della quinta batteria, la prima di un certo spessore. Ultimo riferimento utile per ripresentarsi ai blocchi nel pomeriggio è quello della greca Drakou, 28"22.

Queste le sedici qualificate

1 1 FU Yuanhui [People's Republic of China] CHN 27.21 0.63

2 1 HERASIMENIA Aliaksandra [Belarus] BLR 27.65 00.44 0.61

2 1 MEDEIROS Etiene [Brazil] BRA 27.65 00.44 0.55

4 2 DAVIES Georgia [Great Britain] GBR 27.73 00.52 0.61

5 3 BARRATT Holly [Australia] AUS 27.75 00.54 0.58

6 1 WANG Xueer [People's Republic of China] CHN 27.85 00.64 0.60

7 2 STEVENS Hannah [United States of America] USA 27.89 00.68 0.68

8 3 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 27.91 00.70 0.66

9 4 BAKER Kathleen [United States of America] USA 27.94 00.73 0.63

10 3 BERRINO Andrea [Argentina] ARG 27.96 00.75 0.58

10 3 FESIKOVA Anastasiia [Russian Federation] RUS 27.96 00.75 0.71

12 5 JALLOW Mimosa [Finland] FIN 28.05 00.84 0.61

13 4 MASSE Kylie Jacqueline [Canada] CAN 28.10 00.89 0.56

14 1 TCHORZ Alicja [Poland] POL 28.13 00.92 0.62

15 5 BAUMRTOVA Simona [Czech Republic] CZE 28.15 00.94 0.63

16 6 DRAKOU Theodora [Greece] GRE 28.22 01.01 0.58