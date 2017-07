Budapest 2017 - 200 farfalla, le batterie: Hosszu primo tempo, in semifinale Bianchi e Pirozzi

Source: Clive Rose/Getty Images Europe

L'avventura nei 200 farfalla di Stefania Pirozzi ed Ilaria Bianchi inizia nel migliore dei modi. Le due azzurre, infatti, conquistano la qualificazione alla semifinale, palesando ottima condizione. La Bianchi è la prima a scendere in acqua, nella seconda batteria. Centista, propone gara d'attacco, non a caso transita davanti ai 50, ai 100 e ai 150, prima di un inevitabile calo nel finale. 2'09"12, quarto posto. La Pirozzi ha caratteristiche diverse, esce prepotente alla distanza, fino a toccare in terza piazza nella prova successiva. 2'08"84, dietro solo a Szilagyi ed Hentke. Nella somma dei tempi, Stefania è ottava ex aequo con la Flickinger, Ilaria tredicesima.

Prevale Katinka Hosszu, a caccia del secondo oro individuale. Domina l'ultima batteria, in 2'07"25, con l'Ungheria che può sfoggiare una seconda carta, la citata Szilagyi. La Hosszu trascina con sé altre atlete, in quattro sfondano il muro del 2'08, tra queste Mireia Belmonte Garcia, argento ieri nei 1500 e possibile medaglia in questa gara.

L'ultima ad entrare in semifinale è la slovena Klinar, 2'09"21 per lei. Qui le migliori sedici:

1 1 HOSSZU Katinka [Hungary] HUN 2:07.25 0.69

2 2 ZHANG Yufei [People's Republic of China] CHN 2:07.50 00.25 0.74

3 3 BELMONTE Mireia [Spain] ESP 2:07.59 00.34 0.64

4 4 ZHOU Yilin [People's Republic of China] CHN 2:07.72 00.47 0.74

5 1 SZILAGYI Liliana [Hungary] HUN 2:07.73 00.48 0.63

6 1 AN Sehyeon [Republic of Korea] KOR 2:08.06 00.81 0.66

6 2 HENTKE Franziska [Germany] GER 2:08.06 00.81 0.66

8 2 FLICKINGER Hali [United States of America] USA 2:08.84 01.59 0.80

8 3 PIROZZI Stefania [Italy] ITA 2:08.84 01.59 0.70

10 5 LUTHER Dakota [United States of America] USA 2:08.86 01.61 0.76

11 4 THROSSELL Brianna [Australia] AUS 2:08.98 01.73 0.70

12 3 HASEGAWA Suzuka [Japan] JPN 2:09.10 01.85 0.65

13 4 BIANCHI Ilaria [Italy] ITA 2:09.12 01.87 0.72

14 6 THOMAS Alys Margaret [Great Britain] GBR 2:09.13 01.88 0.74

15 5 MAKINO Hiroko [Japan] JPN 2:09.14 01.89 0.61

16 7 KLINAR Anja [Slovenia] SLO 2:09.21 01.96 0.82