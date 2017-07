Budapest 2017 - Batterie 100 s.l. M, avanza Vendrame, subito fuori Dotto

Source: Quinn Rooney/Getty Images AsiaPac

Ai Mondiali di nuoto di Budapest 2017, Luca Dotto è subito eliminato nelle batterie dei 100 stile libero uomini, in programma questa mattina alla Duna Arena. 48.91 il tempo del nuotatore veneto, che conferma le difficoltà già palesate nella staffetta 4X100 e chiude così al ventiduesimo posto, mancando l’accesso alle semifinali. Bene invece l’altro azzurro Ivano Vendrame, che agguanta la qualificazione con il quindicesimo crono utile, in 48.78.

Nella lunga serie di batterie, spicca il miglior tempo dell’australiano Cameron McEvoy, in 47.97, che precede il convincente francese Mehdy Metella, in 48.18, e l’americano Caeleb Dressel, in 48.26. A seguire, da tenere d’occhio il brasiliano Marcelo Chierighini, sesto ex aequo con l’altro americano Nathan Adrian, con il giapponese Shinri Shioura, e con il britannico Duncan Scott, tutti in 48.46. Sorprende l’australiano Jack Cartwright, quarto in 48.43, mentre è già fuori il russo Vladimir Morozov, in 48.99.

Mondiali che proseguiranno dunque nei 100 stile libero per Ivano Vendrame, la cui qualificazione alla finale di domani resta comunque un’impresa, mentre per Luca Dotto l’ultima possibilità di riscatto è data dalla gara sprint dei 50.

1 1 McEVOY Cameron [Australia] AUS 47.97 0.61

2 1 METELLA Mehdy [France] FRA 48.18 00.21 0.68

3 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 48.26 00.29 0.74

4 2 CARTWRIGHT Jack [Australia] AUS 48.43 00.46 0.71

5 2 ADRIAN Nathan [United States of America] USA 48.46 00.49 0.68

5 2 CHIERIGHINI Marcelo [Brazil] BRA 48.46 00.49 0.75

5 3 SCOTT Duncan [Great Britain] GBR 48.46 00.49 0.73

5 2 SHIOURA Shinri [Japan] JPN 48.46 00.49 0.71

9 3 IZOTOV Danila [Russian Federation] RUS 48.56 00.59 0.73

9 4 KISIL Yuri [Canada] CAN 48.56 00.59 0.70

11 1 SHEVTSOV Sergii [Ukraine] UKR 48.60 00.63 0.63

12 5 SANTOS Gabriel [Brazil] BRA 48.64 00.67 0.59

13 4 TIMMERS Pieter [Belgium] BEL 48.67 00.70 0.74

14 2 SAHNOUNE Oussama [Algeria] ALG 48.75 00.78 0.70

15 4 VENDRAME Ivano [Italy] ITA 48.78 00.81 0.68

16 6 STJEPANOVIC Velimir [Serbia] SRB 48.80 00.83 0.65