Budapest 2017, Turrini si salva nei 200 misti. Hagino davanti a Kalisz

Source: Al Bello/Getty Images South America

Accede per il rotto della cuffia alle semifinali dei 200 misti uomini l’azzurro Federico Turrini, ai Mondiali di Budapest 2017. Impegnato in una batteria estremamente competitiva, con Hagino, Kalisz e Seto, riesce infatti ad ottenere l’ultimo tempo utile per la qualificazione, il sedicesimo, in 2:00.23. Crono nuotato grazie a una buona frazione finale a stile libero, ma lontanissimo da quelli dei migliori di giornata.

A toccare per primo è il giapponese Kosuke Hagino, in 1:56.46, che brucia per due centesimi lo statunitense Chase Kalisz, e precede anche l’altro nipponico Daiya Seto, in 1:57.55, quarto complessivo. Sorprende, con il terzo tempo assoluto, il britannico Max Litchfield, in 1:56.64, davanti allo stesso Seto e allo svizzero Jeremy Desplanches, in 1:57.59.

Seguono, più staccati, il tedesco Philip Heintz, in 1:58.99, il cinese Haiyang Qi, in 1:59.01., mentre sono ancora più lontani l’americano Devine (1:59.65) e il cinese Wang (1:59.56).

Nel pomeriggio in programma le semifinali, con Turrini a caccia di un’altra buona prestazione.

1 1 HAGINO Kosuke [Japan] JPN 1:56.46 0.67

2 2 KALISZ Chase [United States of America] USA 1:56.48 00.02 0.73

3 1 LITCHFIELD Max [Great Britain] GBR 1:56.64 00.18 0.63

4 3 SETO Daiya [Japan] JPN 1:57.55 01.09 0.67

5 2 DESPLANCHES Jeremy [Switzerland] SUI 1:57.59 01.13 0.67

6 4 LEWIS Clyde [Australia] AUS 1:58.06 01.60 0.67

7 1 HEINTZ Philip Marvin [Germany] GER 1:58.99 02.53 0.71

8 2 QIN Haiyang [People's Republic of China] CHN 1:59.01 02.55 0.73

9 5 VAZAIOS Andreas [Greece] GRE 1:59.29 02.83 0.70

10 1 TOUMARKIN ZHURAVLEV Yakov Yan [Israel] ISR 1:59.49 03.03 0.72

11 3 WANG Shun [People's Republic of China] CHN 1:59.56 03.10 0.63

12 3 DEVINE Abrahm David [United States of America] USA 1:59.65 03.19 0.69

13 4 SZARANEK Mark [Great Britain] GBR 1:59.68 03.22 0.68

14 4 SANTOS Alexis [Portugal] POR 1:59.69 03.23 0.67

15 5 ASHBY Bradlee [New Zealand] NZL 2:00.20 03.74 0.72

16 6 TURRINI Federico [Italy] ITA 2:00.23 03.77 0.67