LIVE Budapest 2017 - Diretta nuoto quarta giornata: Pellegrini, Detti e Paltrinieri in finale

Diretta scritta - live e online - della quarta giornata dalla Duna Arena. Nove gare in programma, cinque finali e quattro semifinali, il via alle 17.30. Qui il riassunto della mattinata.

Si parte alle 17.32 con la finale dei 200 stile libero. Federica Pellegrini a caccia dell'ennesima medaglia mondiale. Quarto tempo in semifinale, corsia 6, al centro le principali avversarie, Ledecky e McKeon. Popova da controllare.

Un azzurro in vasca anche nelle semifinali dei 100 stile libero. Fuori Dotto, nella seconda semifinale Vendrame, corsia 8. McEvoy, Dressel ed Adrian nobilitano il campo gara. Nella prima, Metella e Duncan Scott su tutti.

Diretta live Budapest 2017

Secondo turno anche per i 50 dorso femminili. La favorita è la cinese Fu, vicina al mondiale stamane. Si tuffa nella seconda semifinale, con la brasiliana Medeiros. In precedenza, la bielorussa Herasimenia e la britannica Davies.

Interessante epilogo nei 200 farfalla maschili. Il padrone di casa Laszlo Cseh a caccia dell'oro mondiale, Seto ad insidiarlo da vicino, Le Clos la scheggia impazzita. Kenderesi la quarta freccia all'arco.

Terza finale di giornata, alle 18.17 i 50 rana maschili. Non c'è Martinenghi, Scozzoli parte per far bene, senza alcuna pressione. Peaty il dominatore, nuovo record mondiale per il britannico? Van der Burgh e Lima ai suoi lati.

200 farfalla femminili senza Ilaria Bianchi. Rinuncia dopo la qualificazione del mattino, nella seconda semifinale, invece, Stefania Pirozzi. Corsia 2, impazzano al centro Hosszu e Belmonte. Più agevole, sulla carta, la prima, con An, Zhang e Zhou.

Le semifinali dei 200 misti chiamano al proscenio Turrini, ultimo crono d'ingresso in batteria. All'esterno, nella prima, sfida Kalisz e Seto, due candidati all'oro. Nella seconda, Hagino e Litchfield.

800 stile libero. Ruggito azzurro, Detti e Paltrinieri, doppietta possibile, un rivale designato, Sun Yang. Senza Horton, l'insidia è polacca, Wojdak, in costante progresso, può alterare gli equilibri.

Il sipario sulla giornata cala con la 4x100 mista mista. USA al record del mondo in batteria, Italia in finale col settimo tempo. Gran Bretagna ed Australia in grado di avvicinare il quartetto americano, difficile possano farlo Canada e Russia.

LIVE Budapest 2017, diretta semifinali e finali quarta giornata