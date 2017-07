Budapest 2017, 200 farfalla maschili: l'oro del carattere di Chad Le Clos

Source: Al Bello/Getty Images Europe

L'oro del carattere, l'oro di Chad Le Clos. Nei 200 farfalla, il sudafricano respinge l'assalto ungherese e sale sul gradino più alto del podio mondiale. Il netto calo della semifinale non spaventa Le Clos, non muta la sua interpretazione della prova. Ai 50, è già al comando, con un incidere potente e sicuro. 24"56, virata e subacquea, esce e inizia nuovamente a mulinare. La prova si decide ai 150, perché è qui che le energie scarseggiano ed occorre pescare nell'orgoglio. Cseh lancia l'offensiva, ma trova uno sbarramento netto, Le Clos cala ma non crolla, al tocco è davanti. Si appoggia alla corsia, è il suo momento. Cseh è argento vivo, eterno. 1'53"33 Le Clos, 1'53"72 Cseh. Completa il podio il giapponese Seto, bronzo in 1'54"21.

1 1 le CLOS Chad [South Africa] RSA 1:53.33 0.66

2 2 CSEH Laszlo [Hungary] HUN 1:53.72 00.39 0.74

3 3 SETO Daiya [Japan] JPN 1:54.21 00.88 0.62

4 4 KENDERESI Tamas [Hungary] HUN 1:54.73 01.40 0.72

5 5 CONGER Jack [United States of America] USA 1:54.88 01.55 0.73

6 6 SAKAI Masato [Japan] JPN 1:55.04 01.71 0.64

7 7 BROMER Viktor B [Denmark] DEN 1:55.30 01.97 0.67

8 8 IVANOV Antani [Bulgaria] BUL 1:55.98 02.65 0.64