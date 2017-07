Budapest 2017 - 200 farfalla femminili, le semifinali: miglior crono per la Hentke, fuori la Pirozzi

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Termina in semifinale l'avventura nei 200 farfalla, al mondiale ungherese, di Stefania Pirozzi. Esperienza positiva, anche nel pomeriggio, infatti, l'azzurra scende sotto il 2'09, in una prova di alto profilo. Davanti, sfreccia la tedesca Hentke, fenomenale nel rompere l'inerzia nella terza vasca. 2'06"29, per contenere una Belmonte come sempre perfetta nella distribuzione ed una Hosszu attesa su altri livelli. Katinka salta la connazionale Szilagyi con le ultime bracciate, ma non dà l'impressione di essere in corsa per il successo.

Il secondo crono assoluto proviene dalla prima semifinale ed è della cinese Yilin Zhou, 2'06"63. Precede Suzuka Hasegawa e la connazionale Yufei Zhang.

A rifinire il lotto delle finaliste, Sehyeon An. 2'07"82 per la coreana, è l'ultimo tempo utile per giocarsi qualcosa di importante domani.

1 1 HENTKE Franziska [Germany] GER 2:06.29 0.66

2 1 ZHOU Yilin [People's Republic of China] CHN 2:06.63 00.34 0.75

3 2 BELMONTE Mireia [Spain] ESP 2:06.71 00.42 0.67

4 2 HASEGAWA Suzuka [Japan] JPN 2:07.01 00.72 0.65

5 3 ZHANG Yufei [People's Republic of China] CHN 2:07.11 00.82 0.70

6 3 HOSSZU Katinka [Hungary] HUN 2:07.37 01.08 0.67

7 4 SZILAGYI Liliana [Hungary] HUN 2:07.67 01.38 0.63

8 4 AN Sehyeon [Republic of Korea] KOR 2:07.82 01.53