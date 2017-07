Budapest 2017 - 4x100 mista mista: oro e nuovo primato per gli USA

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe)

La 4x100 mista mista esalta la potenza natatoria degli Stati Uniti. Dopo il primato stabilito al mattino, formazione rivoluzionata per la finale, con la Manuel a chiudere e la King a rana. Grevers apre a dorso e pilota al comando i suoi, Dressel, a farfalla, mette il punto esclamativo prima di cedere lo scettro alla connazionale. 3'38"56, tempo strepitoso.

Sul podio sale l'Australia, è decisiva la frazione a stile di Bronte Campbell. Recupera Cina e Gran Bretagna e resiste al Canada, terzo ex aequo con la compagine asiatica. Quinti i britannici, trascinati da Peaty al record europeo.

L'Italia chiude in ultima posizione, in 3'46"33. Per gli azzurri, Milli a dorso, Martinenghi a rana, Ilaria Bianchi a farfalla e la neo regina dei 200, Federica Pellegrini, a stile.

L'ordine d'arrivo

1 1 [United States of America] USA 3:38.56 WR

2 2 [Australia] AUS 3:41.21 02.65 OC

3 3 [Canada] CAN 3:41.25 02.69

3 3 [People's Republic of China] CHN 3:41.25 02.69 AS

5 5 [Great Britain] GBR 3:41.56 03.00 ER

6 6 [Russian Federation] RUS 3:43.02 04.46

7 7 [Germany] GER 3:46.03 07.47

8 8 [Italy] ITA 3:46.33 07.77