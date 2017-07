Budapest 2017, Vendrame fuori nei 100 sl. Vola Metella, inseguono gli americani

Source: Aurelien Meunier/Getty Images Europe

Si ferma in semifinale la corsa di Ivano Vendrame nei 100 metri stile libero ai Mondiali di Budapest 2017. L’azzurro, già bravo a qualificarsi dopo le batterie del mattino, non riesce a entrare tra i migliori otto, e con il crono di 48.71 è solo tredicesimo. Comunque positiva l’esperienza di Vendrame, che ha nuotato al fianco dei califfi della velocità. Su tutti, impressiona il francese Mehdy Metella, in scioltezza primo assoluto in 47.65, un centesimo meglio dell’americano Caeleb Dressel. Terzo l’altro statunitense Nathan Adrian, 47.85, che dà la sensazione di gestirsi. Quarto l’australiano Cameron McEvoy, a cui manca qualcosa nel finale, in 45.95, poco meglio del connazionale Cartwright (47.97).

La lotta per le medaglie di domani non dovrebbe andare oltre il britannico Duncan Scott, sesto e non eccezionale in 48.10. Avanti anche il giapponese Shioura e il brasiliano Chierighini.

I risultati delle semifinali dei 100 stile libero a Budapest 2017:

1 1 METELLA Mehdy [France] FRA 47.65 0.65

2 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 47.66 00.01 0.64

3 2 ADRIAN Nathan [United States of America] USA 47.85 00.20 0.66

4 3 McEVOY Cameron [Australia] AUS 47.95 00.30 0.59

5 2 CARTWRIGHT Jack [Australia] AUS 47.97 00.32 0.70

6 3 SCOTT Duncan [Great Britain] GBR 48.10 00.45 0.73

7 4 SHEVTSOV Sergii [Ukraine] UKR 48.30 00.65 0.64

8 4 CHIERIGHINI Marcelo [Brazil] BRA 48.31 00.66 0.70