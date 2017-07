Budapest 2017, Medeiros brucia Fu nelle semifinali dei 50 dorso F

Source: Adam Pretty/Getty Images South America

Si preannuncia una finale serratissima nei 50 dorso dei Mondiali di Budapest 2017. La cinese Fu, grande favorita per la vittoria finale, trova infatti sulla sua strada la brasiliana Etiene Meideros, che la brucia all’arrivo in 27.18, per un solo centesimo. Il resto della concorrenza è però più staccato, perché l’americana Kathleen Baker, terza, non va oltre il 27.48, precedendo comunque nuotatrici quotate come Georgia Davies, in 27.49, ed Emily Seebohm, in 27.51.

Avanti a fatica la bielorussa Herasimenia (27.54), mentre non accede alla finale la vincitrice della medaglia d’oro dei 100, la canadese Kylie Masse, fuori dalle migliori otto con il crono di 27.64. Domani sfida Fu-Medeiros, con altre outsiders pronte a inserirsi nella lotta per il podio.

1 1 MEDEIROS Etiene [Brazil] BRA 27.18 0.59 AM

2 2 FU Yuanhui [People's Republic of China] CHN 27.19 00.01 0.59

3 3 BAKER Kathleen [United States of America] USA 27.48 00.30 0.61

4 1 DAVIES Georgia [Great Britain] GBR 27.49 00.31 0.60

5 4 BARRATT Holly [Australia] AUS 27.51 00.33 0.56

5 2 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 27.51 00.33 0.63

7 3 HERASIMENIA Aliaksandra [Belarus] BLR 27.54 00.36 0.63

8 4 WANG Xueer [People's Republic of China] CHN 27.60 00.42 0.54