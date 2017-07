Budapest 2017, Detti nuovo padrone degli 800 sl. Wojdak sorprende un Paltrinieri di bronzo

Source: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

E’ Gabriele Detti il nuovo campione del mondo degli 800 stile libero. Dopo aver conquistato il bronzo nei 400, il livornese si aggiudica la medaglia d’oro nella doppia distanza, nella rassegna iridata di Budapest 2017, con tanto di record europeo (7:40.77). Terzo, e medaglia di bronzo, Gregorio Paltrinieri, battuto non da Sun Yang, affondato dopo metà gara, ma dal polacco Wojciech Wojdak, argento in 7:41.35. Per Gregorio il crono è 1:42.44, che lo mette comunque al riparo dalla minaccia del norvegese Henrik Christiansen, quarto in 7:44.21. Sprofonda invece Sun Yang, ormai non più a suo agio sulle lunghe distanze, solo quinto in 7:48.87.

E’ proprio Gabriele Detti a forzare il passaggio ai primi duecento metri, per tastare la reazione dei rivali. Non si fa attendere quella di Gregorio Paltrinieri, che dai 250 in poi prende il controllo della vasca, senza riuscire però ad andarsene, perché Wojdak resiste alla grande al suo fianco, fino ai 650 metri, quando il sorpasso del polacco si materializza. Dalla corsia sei riemerge però Detti che, dopo una fase di gara in controllo, ritorna sotto prepotentemente, supera a doppia velocità sia il gemello Greg che Wojdak, andandosi a prendere l’oro e il record europeo, in 7:40.77

1 1 DETTI Gabriele [Italy] ITA 7:40.77 0.74 ER

2 2 WOJDAK Wojciech [Poland] POL 7:41.73 00.96 0.79

3 3 PALTRINIERI Gregorio [Italy] ITA 7:42.44 01.67 0.77

4 4 CHRISTIANSEN Henrik [Norway] NOR 7:44.21 03.44 0.75

5 5 SUN Yang [People's Republic of China] CHN 7:48.87 08.10 0.70

6 6 AUBOCK Felix [Austria] AUT 7:51.20 10.43 0.76

7 7 WELLBROCK Florian [Germany] GER 7:52.27 11.50 0.71

8 8 GROTHE Zane [United States of America] USA 7:52.43 11.66 0.71