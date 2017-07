Budapest 2017, batterie 100 sl femminili: Pellegrini in semifinale, vola la Sjoestroem

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Torna in vasca Federica Pellegrini, mattinata di batterie, alle spalle la sbornia post 200. L'oro mondiale non appesantisce la bracciata della divina, nella settima di otto prove, la Pellegrini sfida Campbell, McKeon e Blume. La danese spinge nei 50 d'avvio, è sprinter pura, Federica esce alla distanza, si gioca negli ultimi 25 la qualificazione. Risale fino alla quarta piazza, il crono è convincente, 53"92. Nono assoluto, pass per la semifinale. Impresa che non riesce invece a Silvia Di Pietro, in acqua nella precedente batteria, con le americane Manuel e Comerford. L'olimpionica, tirata a lucido, stampa un favoloso 53"17, la Di Pietro perde quota al tramonto e tocca in 54"74, tempo comunque di buon livello. Diciannovesima piazza complessiva.

A proposito di regine, da Federica Pellegrini a Sarah Sjoestroem, primatista mondiale della distanza. Non forza in eliminatoria, crea un leggero solco e lo difende osservando le rivali. Si lascia cullare, non da mai l'impressione di fatica. Nessun cambio repentino, ma il tabellone luminoso certifica comunque il miglior crono, 53"01. Ha margine sulla concorrenza. Si rivede la Oleksiak, 53"18. Anche la giovane canadese è pronta all'appuntamento iridato.

Nel pomeriggio le semifinali, qui le migliori sedici.

1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 53.01 0.69

2 1 BLUME Pernille [Denmark] DEN 53.13 00.12 0.65

3 1 MANUEL Simone [United States of America] USA 53.17 00.16 0.71

4 2 OLEKSIAK Penny [Canada] CAN 53.18 00.17 0.79

5 2 COMERFORD Mallory [United States of America] USA 53.42 00.41 0.73

6 3 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 53.45 00.44 0.707 2 McKEON Emma [Australia] AUS 53.47 00.46 0.74

8 3 CAMPBELL Bronte [Australia] AUS 53.56 00.55 0.70

9 4 PELLEGRINI Federica [Italy] ITA 53.92 00.91 0.67

10 3 BONNET Charlotte [France] FRA 54.00 00.99 0.69

10 4 ZHU Menghui [People's Republic of China] CHN 54.00 00.99 0.68

12 5 MAINVILLE Sandrine [Canada] CAN 54.22 01.21 0.66

13 4 COLEMAN Michelle [Sweden] SWE 54.23 01.22 0.80

14 5 ANDERSON Freya Ann Alexandra [Great Britain] GBR 54.25 01.24 0.75

15 5 HAUGHEY Siobhan [Hong Kong, China] HKG 54.45 01.44 0.72

16 6 MUREZ Andrea [Israel] ISR 54.49 01.48 0.76

16 6 van der MEER Maud [Netherlands] NED 54.49 01.48 0.69