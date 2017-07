Budapest 2017 - 200 dorso maschili, le batterie: Murphy miglior tempo, fuori Restivo - Source: Tom Pennington/Getty Images North America

Matteo Restivo è eliminato dalle batterie dei 200 dorso, nella quinta giornata dei Mondiali di Budapest 2017. Una beffa per l’azzurro, diciassettesimo complessivo in 1:58.37 e primo degli esclusi, dopo aver nuotato bene nei primi cento metri, con un calo nella seconda parte di gara.

Primo crono assoluto per lo statunitense Ryan Murphy, in 1:56.11, che dichiara immediatamente le sue intenzioni bellicose per i 200, precedendo nel computo totale dei tempi l'ungherese Peter Bernek, in 1:56.53. Terzo il giovane lituano Danas Rapsys, in 1:56.67, quarto il russo Kliment Koleshnikov, in 1:56.74, davanti all’oro dei 100, il cinese Xu, in 1:56.92.

Nuota in scioltezza il giapponese Kosuke Hagino, atteso oggi pomeriggio dalla finale dei 200 misti, in 1.57.97, solo dodicesimo, ma comunque davanti all’australiano Mitchell Larkin, apparso in netta difficoltà, in 1:58.00. Buoni ma non esaltanti riscontri cronometrici infine per il nipponico Ryosuke Irie, in 1:57.21, e per il russo Evgeny Rylov, in 1:57.29. Lontano l’americano Jacob Pebley, in 1:58.05.

I risultati delle batterie dei 200 dorso maschili a Budapest 2017:

1 1 MURPHY Ryan [United States of America] USA 1:56.11 0.55

2 2 BERNEK Peter [Hungary] HUN 1:56.53 00.42 0.85

3 1 RAPSYS Danas [Lithuania] LTU 1:56.67 00.56 0.57

4 2 KOLESNIKOV Kliment [Russian Federation] RUS 1:56.74 00.63 0.71

5 3 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 1:56.92 00.81 0.56

6 3 IRIE Ryosuke [Japan] JPN 1:57.21 01.10 0.56

7 1 RYLOV Evgeny [Russian Federation] RUS 1:57.28 01.17 0.57

8 4 TELEGDY Adam [Hungary] HUN 1:57.41 01.30 0.67

9 5 LI Guangyuan [People's Republic of China] CHN 1:57.66 01.55 0.62

10 6 BEAVER Joshua [Australia] AUS 1:57.67 01.56 0.56

10 2 GREENBANK Luke [Great Britain] GBR 1:57.67 01.56 0.62

12 3 HAGINO Kosuke [Japan] JPN 1:57.97 01.86 0.57

13 4 LARKIN Mitchell [Australia] AUS 1:58.00 01.89 0.67

14 4 PEBLEY Jacob [United States of America] USA 1:58.05 01.94 0.66

15 7 de DEUS Leonardo [Brazil] BRA 1:58.33 02.22 0.64

16 8 MAIN Corey [New Zealand] NZL 1:58.34 02.23 0.57