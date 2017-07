Budapest 2017 – Batterie 200 rana M, Pizzini avanti con il sesto tempo. Chupkov davanti a tutti

Source: AFP

Si qualifica per le semifinali dei 200 rana maschili l’italiano Luca Pizzini, di scena stamattina nella vasca della Duna Arena ai Mondiali di Budapest 2017. L’azzurro nuota nella seconda semifinale, esce alla distanza e conclude in 2:09.86, con il sesto crono complessivo. Davanti a tutti, il russo Anton Chupkov, in 2:08.23, meglio anche del britannico Ross Murdoch, secondo in 2:08.98. Terzo il giapponese Ippei Watanabe, in 2:09.30, poi il cinese Hayiang Qin, che fa segnare il record mondiale giovanile in 2:09.39. Quinto l’americano Kevin Cordes, 2:09.47, meglio del connazionale Nic Fink, che pure vince la sua batteria – l’ultima – in 2:09.90.

Più attardati, l’australiano Matthew Wilson, in 2:09.98, e soprattutto il kazako Dmitryi Balandin (2:10.28), il giapponese Yasuhiro Koseki, in 2:10.38 e il campione del mondo in carica, il tedesco Marco Koch, solo tredicesimo in 2:10.40. Sugli stessi tempi lo svedese Persson (2:10.21), mentre è eliminato l’esperto ungherese Daniel Gyurta, in 2:11.28.

Oggi pomeriggio le semifinali, una nuova occasione per Pizzini per avanzare ulteriormente.

I risultati delle batterie dei 200 rana maschili ai Mondiali di Budapest 2017.

1 1 CHUPKOV Anton [Russian Federation] RUS 2:08.23 0.62

2 1 MURDOCH Ross [Great Britain] GBR 2:08.98 00.75 0.62

3 2 WATANABE Ippei [Japan] JPN 2:09.30 01.07 0.69

4 3 QIN Haiyang [People's Republic of China] CHN 2:09.39 01.16 0.72 WJ

5 2 CORDES Kevin [United States of America] USA 2:09.47 01.24 0.71

6 3 PIZZINI Luca [Italy] ITA 2:09.86 01.63 0.64

7 1 FINK Nic [United States of America] USA 2:09.90 01.67 0.73

8 2 WILSON Matthew [Australia] AUS 2:09.98 01.75 0.64

9 4 MAO Feilian [People's Republic of China] CHN 2:10.01 01.78 0.73

10 3 BALANDIN Dmitriy [Kazakhstan] KAZ 2:10.18 01.95 0.67

11 4 PERSSON Erik [Sweden] SWE 2:10.21 01.98 0.73

12 4 KOSEKI Yasuhiro [Japan] JPN 2:10.38 02.15 0.70

13 5 KOCH Marco [Germany] GER 2:10.40 02.17 0.75

14 5 KHOMENKO Ilya [Russian Federation] RUS 2:10.43 02.20 0.67

15 6 KASER Yannick [Switzerland] SUI 2:11.00 02.77 0.75