LIVE Nuoto Budapest 2017, in diretta semifinali e finali della quinta giornata

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della quinta giornata di gare alla Duna Arena. Dopo i riscontri del mattino, l'attenzione si sposta ora alle finali e alle semifinali del pomeriggio. Sono nove le gare in programma, cinque con titolo in palio.

Diretta LIVE Budapest 2017 Nuoto quinta giornata

Il programma prende piede alle 17.32, con la partenza dei 200 misti al maschile. Kalisz ed Hagino i principali accreditati al titolo, Litchfield la possibile variabile.

A seguire, semifinali dei 100 stile libero, quindi Federica Pellegrini. Si trova nella seconda, corsia 2. Al centro Sjoestroem e Manuel, in 3 la Comerford, in 6 la McKeon. Semifinale durissima. Nella prima, Blume in 4, ai lati della danese Kromwidjojo ed Oleksiak.

Due finali in sequenza dalle 17.51. 100 stile al maschile, Mehdi Metella, scintillante fin qui, duella con Dressel, McEvoy ed Adrian, Duncan Scott tenta la sorpresa dalla corsia 7. 50 dorso al femminile, invece, che vivono del confronto tra Fu e Medeiros.

Nelle semifinali dei 200 rana, al maschile, c'è Luca Pizzini, sesto in eliminatoria. Prima prova, corsia 3, nuota vicino a Murdoch. Successivamente, Chupkov - Watanabe, con Cordes a sparigliare le carte dopo una batteria in controllo.

200 farfalla femminili, Katinka Hosszu con l'appoggio del pubblico di casa. Corsia 7, al centro la Hentke, attenzione a Belmonte e Zhou.

Dopo un anonimo undicesimo posto in batteria, la Efimova deve replicare alla King nella semifinale dei 200 rana. Questa volta si osservano a distanza, l'americana nella prima, la russa nella seconda con Renshaw, McKeon e Pedersen.

200 dorso maschili, anche qui penultimo atto, senza Restivo, primo degli esclusi. Bernek ed Irie ad aprire, Murphy, Rapsys e il russo Rylov a completare il pacchetto.

Alle 19.16, ultimo rintocco di giornata, 4x200 stile libero, senza l'Italia, nona nell'unica batteria della mattinata. Cina in 4, USA in 3, Giappone in 5.

